Si è svolta nel Comune di Castello di Godego, in provincia di Treviso, la cerimonia di commemorazione per l’eccidio che settantotto anni fa, il 29 aprile 1945, in via Cacciatora, ha stroncato le vite dei cittadini godigesi e dei comuni limitrofi di San Giorgio in Bosco, Villa del Conte e San Martino di Lupari che fu compiuto per mano delle truppe nazifasciste.

(Provincia di Padova)