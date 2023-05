Almo Nature, il nuovo cane poliziotto che si è unito alla Polizia di Stato

Proviene dall’allevamento di Vincenzo Magnati ed è stato selezionato, vagliato e ritenuto idoneo per le attività della PoliziaLa Fondazione Capellino, che possiede l’azienda internazionale di pet food Almo Nature, ha donato, presso la Questura di Genova, alla Polizia di Stato un giovane Pastore Tedesco che si è unito all’unità cinofila per proseguire il suo percorso di addestramento. Almo Nature, così è stato chiamato il cane, proviene dall’allevamento di Vincenzo Magnati ed è stato selezionato, vagliato e ritenuto idoneo per le attività della Polizia.Sabato 29 Aprile presso la sala biblioteca della Questura si è tenuta la cerimonia durante la quale la Fondazione Capellino rappresentata da Pier Giovanni ha donato ufficialmente il cane alla Polizia, consegnandolo ad una delegazione del Centro di Coordinamento dei Servizi a Cavallo e Cinofili di Ladispoli, che provvederà all’addestramento di Almo: “Lì decideremo se sarà impiegato per la ricerca di stupefacenti o di persone – ha spiegato il responsabile del centro, ispettore Angelo Gallo – quindi verrà destinato a una questura sul territorio nazionale e non è escluso che possa rimanere a Genova”.“Abbiamo colto un’opportunità quando la polizia mi ha chiesto se potevamo colmare un’esigenza impellente lo abbiamo fatto in pochi giorni. Inoltre abbiamo dato totale disponibilità a occuparci delle spese veterinarie, soprattutto qualora ci fosse un incidente e i fondi dello Stato non fossero immediatamente disponibili” è il commento di Pier Giovanni Capellino, presidente dell’omonima fondazione che possiede l’azienda Almo Nature.

(Adnkronos)