Ponte 1° maggio 2023: cosa fare in provincia di Padova tra sagre feste ed eventi in città

Quest’anno il 1°maggio, Festa delle Lavoratrici e dei Lavoratori, cade di lunedì e regala un lungo weekend, in cui assaporare il ritmo più lento e godersi il ricco calendario di attività che offre il nostro territorio.

Oltre alle manifestazioni per commemorare questa ricorrenza, il territorio della provincia di Padova, come ormai da tradizione, propone una grande varietà di eventi, sia in ambito culturale quali mostre, visite guidate, concerti, spettacoli teatrali, sia in ambito gastronomico, quali sagre e feste popolari.

Il 1° maggio ci sarà anche l’apertura straordinaria di molti luoghi della Cultura tra musei, archivi, biblioteche, palazzi, castelli e aree archeologiche.

Per maggiori informazioni: cultura.gov.it/evento/1maggio2023

(Provincia di Padova)