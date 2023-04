Lega Basket apre le votazioni ai tifosi per gli Lba Awards

BOLOGNA (ITALPRESS) – Da oggi fino a lunedì 8 maggio sarà possibile votare, previa registrazione nell’apposita sezione MyLBA su sito e app, https://bit.ly/LBA-Awards23-VOTA gli LBA Awards 2023 presented by UnipolSai, i premi della Lega Basket Serie A dedicati ai protagonisti della regular season della Serie A UnipolSai 2022-2023. Dopo la prima fase di votazioni da parte di un panel composto da giornalisti specializzati, dai 16 club della Serie A (capitani, capo allenatori e un dirigente per ciascuno dei Club), e dalle community partner sono stati decisi i nomi dei candidati ai premi. Sulle piattaforme social della Lega Basket sarà possibile votare le azioni più spettacolari della stagione regolare 2022-23 per le categorie: Best Dunk, Best Block, Best Assist e Best Buzzer Beater.

Una delle novità di quest’edizione è la presenza di 10 volti amici di basket che “accompagneranno” con la loro comunicazione tifosi ed appassionati sulle piattaforme social nelle votazioni degli LBA Awards 2023. Altra novità è il numero dei candidati al premio MVP UnipolSai che quest’anno saranno in totale 8 rispetto ai 5 delle precedenti edizioni.

Martedì 9 maggio verranno annunciati i nomi dei 3 finalisti per la categoria MVP UnipolSai mentre giovedì 11 maggio verranno svelati i vincitori dei vari premi di questa stagione regolare.

Di seguito i premi individuali e i candidati.

MVP UNIPOLSAI (Miglior giocatore della regular season): Frank Bartley (Pallacanestro Trieste), Marco Belinelli (Virtus Segafredo Bologna), Semaj Christon (Bertram Yachts Derthona Tortona), Brandon Davies (EA7 Emporio Armani Milano), Chris Dowe (Banco di Sardegna Sassari), David Logan (Givova Scafati), Colbey Ross (Openjobmetis Varese), John Petrucelli (Germani Brescia).

BEST ITA FASTWEB (Miglior giocatore italiano della regular season 2022-23): Marco Belinelli (Virtus Segafredo Bologna), Amedeo Della Valle (Germani Brescia), Andrea Cinciarini (UNAHOTELS Reggio Emilia), Nicolò Melli (EA7 Emporio Armani Milano), John Petrucelli (Germani Brescia).

BEST UNDER 22 – IBSA (Miglior giocatore della regular season 2022 – 23 nato dal 1° gennaio 2001 in poi): Davide Casarin (Tezenis Verona), Mouhamet Diouf (UNAHOTELS Reggio Emilia), Leonardo Faggian (NutriBullet Treviso Basket), Niccolò Mannion (Virtus Segafredo Bologna), Matteo Spagnolo (Dolomiti Energia Trentino).

BEST DEFENSIVE PLAYER – SNAIPAY (Miglior difensore della regular season 2022-23): Ky Bowman (Happy Casa Brindisi), Filip Kruslin (Banco di Sardegna Sassari), Nicolò Melli (EA7 Emporio Armani Milano), John Petrucelli (Germani Brescia), Alessandro Pajola (Virtus Segafredo Bologna).

SIXTH MAN OF THE YEAR – BANCA IFIS (Miglior giocatore del campionato in uscita dalla panchina): Billy Baron (EA7 Emporio Armani Milano), Marco Belinelli (Virtus Segafredo Bologna), Ky Bowman (Happy Casa Brindisi), Guglielmo Caruso (Openjobmetis Varese), Matteo Spagnolo (Dolomiti Energia Trentino).

N.B. il giocatore votato deve aver iniziato il 50% +1 delle partite partendo dalla panchina.

MOST IMPROVED PLAYER – UMANA (Giocatore che ha mostrato il maggior miglioramento rispetto alla stagione precedente 2021-22):

Ousmane Diop (Banco di Sardegna Sassari), Guglielmo Caruso (Openjobmetis Varese), Luca Severini (Bertram Yachts Derthona Tortona), Vasilis Charalampopoulos (Carpegna Prosciutto Pesaro)

Niccolò Mannion (Virtus Segafredo Bologna).

N.B. Il giocatore selezionato deve essere alla sua seconda stagione sportiva consecutiva in LBA.

GIOCATORE RIVELAZIONE DELL’ANNO – POKERSTARSNEWS: Colbey Ross (Openjobmetis Varese), Frank Bartley (Pallacanestro Trieste)

Riccardo Rossato (Givova Scafati), Ike Iroegbu (NutriBullet Treviso), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman (Carpegna Prosciutto Pesaro).

N.B. Il giocatore deve essere all’esordio in Lega Basket Serie A

COACH OF THE YEAR (Premio votabile per la prima volta da tifosi ed appassionati): Matt Brase (Openjobmetis Varese), Piero Bucchi (Banco di Sardegna Sassari), Alessandro Magro (Germani Brescia)

Marco Ramondino (Bertram Yachts Derthona Tortona), Sergio Scariolo (Virtus Segafredo Bologna), Francesco Vitucci (Happy Casa Brindisi).

– Foto ufficio stampa Lega Basket Serie A –

(ITALPRESS).