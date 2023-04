A TEOLO IL 2 MAGGIO LA VEGLIA DIOCESANA PER IL LAVORO

2 MAGGIO 2023: APPUNTAMENTO CON LA TRADIZIONALE VEGLIA DIOCESANA PER IL LAVORO A TEOLO

Si terrà il 2 maggio a Teolo, presso l’azienda Agricola il Brolo in via IV Novembre 40, il tradizionale appuntamento organizzato dalla Diocesi di Padova sul tema del lavoro e che vedrà il vescovo Claudio Cipolla dialogare con le associazioni di categoria del territorio e le rappresentanze sindacali sul tema del lavoro, dal titolo quest’anno di INSIEME, declinato sulla vulnerabilità, secondo le parole di Papa Francesco, che la cita come cognome delle nostre singole identità.

Padova 28 aprile 2023

(Ascom Padova)