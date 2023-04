Abruzzo, Marsilio “Bandita gara per infrastrutture area Manoppello”

L’AQUILA (ITALPRESS) – “I progetti individuati dalla Regione Abruzzo e dati in carico alla Zes stanno trovando realizzazione grazie alla fattiva collaborazione con il commissario Miccio. La notizia che è stata bandita la gara d’appalto per la progettazione esecutiva e i lavori per il completamento dell’infrastruttura dell’area industriale di Manoppello e potenziamento della rete logistica e dell’hub interportuale rappresenta un importante passo in avanti per la rete infrastrutturale del nostro territorio. Ringrazio anche l’Aric che anche in questo settore ha saputo gestire la fase propedeutica alla gara, così come è stato fatto per la sanità. Gli obiettivi della Regione stanno prendendo forma attraverso una rete collaborativa che saprà fornire un nuovo volto alla logistica anche al di fuori dell’Abruzzo”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).