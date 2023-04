Semplicemente fratelli. In cammino con fratel Enzo Biemmi

Ascolto, pratica, visione: sono le tre parole scelte per raccontare l’itinerario teologico di fratel Enzo Biemmi, e il suo contributo alla riflessione pratica della chiesa, dai curatori del volume Semplicemente fratelli: tra racconto e visione. In cammino con fratel Enzo Biemmi nel servizio del Vangelo, in uscita nella collana Sophia della Facoltà teologica del Triveneto in coedizione con Edizioni Messaggero Padova (a cura di Andrea Magnani e Michele Roselli, Episteme. Studi e ricerche 25, pp. 202, € 18,00). Tre parole che risuonano aldilà di un percorso personale, che si estendono a tutto l’agire della chiesa e che evocano uno stile promettente per camminare verso il futuro.

Ascolto, come centro e principio dell’evangelizzazione. Ascoltare le storie, sia personali che dei vissuti di chiesa, per ascoltare Dio, che proprio nella storia si rivela.

Pratica, come punto di partenza e come stile della pastorale. Per stare vicino alla realtà e non alle sole idee, per accompagnare le persone e le comunità dal punto in cui si trovano, per camminare a un passo sostenibile per tutti.

Visione, come esercizio profetico e come invito a guardare altrimenti, per intravedere il non ancora visto nella chiesa, nell’annuncio, nella forma plurale della vita credente.

Indice del volume

Introduzione Per i settant’anni di fratel Enzo Biemmi. Perché la vita trovi la parola (Giuseppe Laiti, Andrea Magnani, Grazia Paola, Michele Roselli e Ivo Seghedoni) – Prefazione Narrazione, rito e vita. Per un annuncio kerygmatico ed esperienziale (Erio Castellucci) – Credere, una postura di umanità (André Fossion) – Una chiesa rigenerata dalla parola dei profeti (Serena Noceti) – Un “secondo primo annuncio” kerigmatico: l’inaudito de Vangelo (Francois-Xavier Amherdt) – In cammino con fratel Enzo. Parole come incontri e risonanze. Erranze, interiorità, scritture di sé, silenzi (Duccio Demetrio) – Espressioni umane e tracce di vangelo. L’antropologia nel “secondo annuncio” di Enzo Biemmi (Lucia Vantini) – L’intreccio di catechesi e liturgia per l’annuncio del vangelo nella postmodernità (Roland Lacroix) – Il labirinto e il suo ritmo. Dall’ispirazione catecumenale, un futuro per la liturgia? (Marco Gallo) – «Simpliciter dignius». L’eucaristia come «finis omnium officiorum» a l’iniziazione a riconoscersi fratelli e sorelle (Andra Grillo) – A proposito della pastorale della visita (Henri Derroitte e Marie de Lovinfosse) – La conversione missionaria della pastorale caritativa. Un’esplorazione saggistica (Stijn Van de Bossche) – Vivere e trasmettere la fede in contesto urbano (Gilles Routhier) – Fede e linguaggio della bellezza (Silvia D’Ambrosio e Antonio Scattolini) – Postfazione (Andrea Magnani e Michele Roselli) – Curriculum vitae di Enzo Biemmi

I curatori. Andrea Magnani è un presbitero della Diocesi di Verona. È docente invitato presso lo Studio Teologico “San Zeno”, dove insegna Catechetica e Teologia pratica, e presso l’Istituto superiore di Scienze religiose “San Pietro martire”, dove insegna Teologia pratica e coordina un corso-laboratorio insieme a Enzo Biemmi. È membro dell’équipe Progetto Parrocchia Triveneto. Sta completando un dottorato in teologia pratica presso l’Università Laval, in Québec.

Michele Roselli è un presbitero della Diocesi di Torino. È vicario episcopale per la formazione, direttore dell’ufficio catechistico diocesano e regionale (Piemonte e Valle d’Aosta) e del servizio per il catecumenato. Insegna Catechetica nella sede di Torino della Pontificia Università Salesiana ed è docente invitato presso l’Istituto superiore di Scienze religiose. Sta conducendo un dottorato in teologia pratica presso l’Università Laval, in Québec.

Contributi di François-Xavier Amherdt, Silvia D’Ambrosio, Henri Derroitte, Demetrio Duccio, André Fossion, Marco Gallo, Andrea Grillo, Roland Lacroix, Marie de Lovinfosse, Serena Noceti, Gilles Routhier, Antonio Scattolini, Stijn Van den Bossche, Lucia Vantini.

Dati bibliografici

ANDREA MAGNANI-MICHELE ROSELLI (curr.), Semplicemente fratelli: tra racconto e visione. In cammino con fratel Enzo Biemmi nel servizio del Vangelo

Collana: Sophia. Episteme. Studi e ricerche, 25

Editore: Edizioni Messaggero Padova-Facoltà Teologica del Triveneto

Pagine: 202

ISBN 978-88-250-5473-6

Prezzo: € 18,00

(Facoltà Teologica del Triveneto)