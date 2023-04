Ponte del 25 aprile: gli eventi in provincia di Padova

Martedì 25 aprile 2023 si festeggia il 78° anniversario della Liberazione d’Italia. Nel lungo weekend da venerdì 21 a martedì 25 aprile, Comuni, ProLoco ed Associazioni della provincia di Padova propongono un ricco e variegato calendario di eventi: oltre alle suggestive cerimonie per la Festa della Liberazione, mostre, passeggiate culturali e naturalistiche, sagre e feste, concerti, mercati tradizionali, visite guidate alla scoperta dei tesori del territorio.

Il 25 aprile, per celebrare il 78°anniversario della Liberazione, il Comune di Padova, in collaborazione con il Comando Forze operative Nord, la Prefettura, la Provincia e l’Università degli Studi, organizza la solenne cerimonia di fronte a Palazzo Moroni, con l’alzabandiera e la deposizione delle corone di alloro in onore ai Caduti, oltre ad altri eventi correlati.

Per maggiori informazioni: www.padovanet.it/evento/cerimonia-del-25-aprile-78%C2%B0-anniversario-della-liberazione

Il 25 aprile saranno inoltre aperti con ingresso gratuito i musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali.

Per maggiori informazioni: cultura.gov.it/evento/25aprile2023

(Provincia di Padova)