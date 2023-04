Lega Serie A: “5 italiane in semifinali europee, prima volta in assoluto”

Il tweet: “Fatti, non opinioni”

Roma, 21 apr. “Prima volta in assoluto che 5 squadre italiane raggiungono le semifinali delle maggiori competizioni europee. Fatti, non opinioni”. E’ quanto scrive sul proprio account Twitter, la Lega di Serie A. Per la prima volta nella storia, infatti, cinque squadre italiane arrivano nelle semifinali delle diverse coppe europee: Milan e Inter in Champions, Juventus e Roma in Europa League e la Fiorentina in Conference League. In altre sei occasioni l’Italia era riuscita a qualificare al massimo quattro squadre nelle semifinali delle coppe europee (l’ultima risale alla stagione 2002/2003). Mentre l’ultima volta con almeno un’italiana in tutte le semifinali delle coppe europee risale alla stagione 1998/1999. Inoltre Inter e Milan, che avranno l’onore di giocare nuovamente un derby in una semifinale di Champions 20 anni dopo l’ultima volta.

(Adnkronos)