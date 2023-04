Comune di Padova: i percorsi ciclabili approvati in Giunta e illustrati dal vicesindaco, Andrea Micalizzi

Percorsi ciclabili: il progetto è stato approvato nella seduta di Giunta del 18 aprile scorso.

Gli interventi rientrano in un ampio progetto del Comune di Padova per la riqualificazione della città in una prospettiva di sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso interventi di accessibilità inclusiva, ciclabilità e sicurezza stradale.

Il Comune di Padova ha partecipato al bando del Ministero dell’Interno per la Rigenerazione Urbana finalizzato a finanziare interventi per la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.



Tracciato 1: Bicipolitana mura nord (linea rossa) – € 730.451

TRATTI:

tratto 1 – da via Sarpi, dalla rotonda con viale Codalunga fino a via Zancan, per integrarsi con il Programma di rigenerazione urbana Pru “Il superamento dei margini”;

tratto 2 – da via Sarpi, dalla rotonda che conduce al cavalcavia Dalmazia (e via Zancan, Pru) fino alla rotonda con via reato Pellegrino;

tratto 3 – via Bronzetti, dalla rotonda con via Bezzecca alla rotonda con via Sambin;

tratto 4 – via Bronzetti, dalla rotonda con via Sambin a via Canzio;

tratto 5 – via Bronzetti da via Canzio alla rotonda con via Vicenza.

Il collegamento avviene tramite un anello centrale che costeggia le mura medievali e percorsi radiali che connettono le aree più esterne. Il progetto risponde anche agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile inserti nell’Agenda 2030 sottoscritto da 193 Paesi membri delle Nazioni Unite: in particolare si fa riferimento all’obiettivo “11 Città e Comunità Sostenibili”. Riguarda via Fra’ Paolo Sarpi e via Bronzetti, strade urbane classificate come strade di quartiere che fanno parte della circonvallazione esterna alle mura di Padova. Nella maggior parte dei tratti stradali il progetto prevede l’allargamento della piattaforma pedonale per accogliere in adiacenza il percorso ciclabile monodirezionale. Prevista la realizzazione di una nuova piattaforma rialzata rispetto alla sede stradale, per dare maggiore continuità e sicurezza ai nuovi percorsi ciclabili.

Le nuove piste ciclabili saranno anche parte integrante del percorso turistico culturale lungo il perimetro esterno delle mura veneziane (Parco delle Mura).

Il progetto prevede anche la predisposizione, lungo tutto il tratto interessato, di un nuovo e più efficiente sistema di illuminazione pubblica, tramite la realizzazione delle opere necessarie all’interramento dell’impianto di alimentazione elettrica.



Tracciato 2: Bicipolitana mura ovest (linea rossa) – € 810.173

La mobilità ciclabile in via Milazzo e Volturno lato ovest è attualmente individuata da una corsia monodirezionale ad uso esclusivo su sede stradale affiancata alla carreggiata e separata da questa tramite segnaletica orizzontale. Sul lato est il transito dei cicloveicoli risulta essere promiscuo con la corsia preferenziale per trasporto pubblico. Il progetto prevede la messa in sicurezza dei ciclisti con la realizzazione di un percorso ciclabile sul lato ovest per accoglierne il transito, mentre sul lato opposto prevede che la presenza del ciclista venga segnalata al traffico veicolare tramite apposita segnaletica orizzontale. In particolare il progetto sul lato ovest prevede diverse tipologie d’intervento in funzione della dimensione della sezione stradale, ossia l’allargamento del marciapiede esistente, la costruzione di doppio cordolo per separare fisicamente la corsia dalla carreggiata o ancora la realizzazione di corsie ciclabili tramite opportuna segnaletica orizzontale. Sul lato est il progetto prevede uno spazio ciclabile promiscuo alla corsia preferenziale, individuato attraverso l’utilizzo di “quadrotti” rossi con all’interno il simbolo della bicicletta di colore bianco; lo scopo di tali “quadrotti” è di segnalare la possibile presenza di ciclisti. Via Cernaia è attualmente munita di sola pista ciclopedonale lato verso le mura. Il progetto, in considerazione del discreto stato di conservazione, prevede la riqualificazione dell’infrastruttura esistente mediante interventi puntuali.

Il progetto prevede, inoltre, interventi di adeguamento alle strutture ciclabili esistenti in corrispondenza delle intersezioni principali (ed in particolare all’intersezione delle vie Vicenza e Sorio, l’adeguamento della pubblica illuminazione, la posa di elementi di arredo urbano e la piantumazione di nuove alberature e il riordino di quelle esistente.



Tracciato 4: Bicipolitana Chiesanuova (linea arancione) – € 506.358,20

Le zone oggetto d’intervento riguardano via Vicenza e via Chiesanuova.

La mobilità ciclabile è attualmente consentita su pista bidirezionale contigua alla carreggiata sul solo lato sud, in sede propria per la maggior parte del tracciato e in promiscuità con i pedoni per brevi tratti. La realizzazione di questo asse ciclabile sul lato sud, risale a qualche decennio e risulta, quindi, ben strutturato anche per la diversa quota della carreggiata dal piano pedonale e l’inserimento di elementi (cordoli e aiuole alberate) che dividono l’area ciclabile dal flusso veicolare. L’infrastruttura, tuttavia, risente del tempo e necessita di una riqualificazione che pur mantenendo l’impostazione generale attuale, la adegui alle esigenze emerse nel corso degli anni. Lungo il lato nord di via Vicenza non vi è alcuna infrastruttura per la mobilità sostenibile per cui risulterebbe necessaria la realizzazione, anche su tale lato, di una pista ciclabile. Tali lavori sviluppati in fase di stesura del progetto di Fattibilità tecnica ed economica del presente intervento, risultano essere attualmente in conflitto con il progetto di Fattibilità Tecnico-Economica finalizzato alla realizzazione del nuovo tratto del tram per la città di Padova. Il presente progetto rivisto quindi per tener conto di tale studio, non interviene, nei luoghi oggetto dell’intervento del nuovo tram. Il presente progetto prevede, in particolare, puntuali interventi di rigenerazione e riqualificazione con l’intento di migliorare l’aspetto della sicurezza attuale; si tratta, ad esempio, della riqualificazione delle intersezioni di via Vicenza con le vie Piave e Tirana.

Il progetto prevede inoltre, ove necessario, l’adeguamento della pubblica illuminazione, la posa di elementi di arredo urbano e la piantumazione di nuove alberature.



Tracciato 5: via dei Colli (linea verde) – € 708.901,48

Le vie interessate rappresentano uno degli accessi radiali principali alla città e sono classificate come strade urbane di quartiere: via Sorio e via Dei Colli. Il progetto cui trattasi prevede, la realizzazione di un nuovo percorso destinato al transito dei ciclisti, mediante l’allargamento della piattaforma pedonale esistente, ove possibile o la realizzazione di corsie tramite opportuna segnaletica orizzontale. Sono inoltre previsti, ove necessario, l’adeguamento della pubblica illuminazione, la posa di elementi di arredo urbano, la piantumazione di nuove alberature e il risanamento di quelle esistenti. Lungo via Dei Colli sono, prevede la riqualificazione dei percorsi esistenti, la realizzazione degli adeguamenti previsti dal Piano di eliminazione delle barrire architettoniche integrazione della segnaletica esistente con nuova segnaletica di indicazione ciclistica che dia informazioni anche relativamente ai punti di maggior rilevanza storico, culturale e sociale.



Tracciato 8: Bicipolitana mura Tratto sud est (linea rosa) – € 964.250,93

Le vie interessate sono Andrea Costa, Giordano Bruno, Alessandro Manzoni e Alessandro Stoppato; si tratta di vie classificate come strade urbane di quartiere e appartengono alla circonvallazione esterna alle mura veneziane cinquecentesche, zona sud-est di Padova. Tali vie, ad eccezione di via Costa, sono state, nel tempo, parzialmente attrezzate con spazi per la mobilità sostenibile tramite interventi di diversa tipologia. Il progetto si prefigge di riordinare e di riqualificare l’esistente, dove possibile, con l’allargamento della piattaforma pedonale. Soluzioni specifiche sono previste alle intersezioni del percorso cui trattasi con le vie laterali. Nei tratti dove la sezione stradale non consente la realizzazione di specifiche infrastrutture, il progetto prevede di riqualificare le corsie esistenti, rendendole più riconoscibili anche tramite opportuna segnaletica orizzontale.

Il progetto prevede, inoltre, ove necessario, l’adeguamento della pubblica illuminazione, la posa di elementi di arredo urbano e la piantumazione di nuove alberature.

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)