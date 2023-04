Comune di Padova: domenica 23 aprile, ultimo appuntamento con le domeniche ecologiche a Padova

Domenica 23 aprile 2023, in concomitanza con lo svolgimento della Padova Marathon-Maratona di Sant’Antonio, è in agenda l’ultima delle Domeniche Ecologiche del 2023, promosse dal Comune di Padova nell’ambito del pacchetto di misure straordinarie per il contenimento dell’inquinamento atmosferico (DGRV n. 238/2021 e DGRV n. 1089/2021), che la Giunta Regionale ha messo in campo per migliorare la qualità dell’aria in tutto il Veneto.

Le misure sono state condivise con i Comuni capoluogo del Veneto e con i Comuni limitrofi che fanno parte dell’agglomerato di Padova, per favorirne l’applicazione uniforme.

Come avvenuto nelle precedenti domeniche ecologiche, il blocco del traffico nell’area perimetrata dalle mura cinquecentesche riguarderà tutte le categorie di veicoli a motore, nella fascia oraria dalle 8:30 alle 18:30.

Nelle strade chiuse al traffico, potranno circolare esclusivamente le auto elettriche, le biciclette e i monopattini. Sono esentati dal divieto i mezzi del trasporto pubblico locale, le auto del servizio di car-sharing e i mezzi di primo soccorso. Tutte le informazioni sulle deroghe sono consultabili sul sito del Comune di Padova.

Contestualmente alla chiusura al traffico nell’area del centro storico, l’Amministrazione ha deciso di promuovere alcune attività informative e ricreative per adulti e bambini dedicate al tema del benessere e della salute.

Il divieto di circolazione riguarderà tutta l’area compresa all’interno delle seguenti vie (elencate in senso orario) che rimangono percorribili: barriera Saracinesca, via Cernaia, porta San Giovanni, via Euganea – tratto compreso tra porta San Giovanni e via Orsini, via Niccolò Orsini, porta Savonarola, via Pilade Bronzetti, porta Trento, via Frà Paolo Sarpi, viale Codalunga, via Trieste, via Bassi via Niccolò Tommaseo, via Venezia, piazzale Della Stanga, via Ludovico Ariosto, via Gattamelata, via Gustavo Modena, via Angelo Scarsellini, via Alessandro Manzoni, via Giordano Bruno, via Andrea Costa, viale Felice Cavallotti, ponte Del Sostegno e via Goito.

Inoltre, sono percorribili gli assi viari: via G. Leopardi, Cavazzana, Prato della Valle, Alberto Cavalletto, Pasquale Paoli, via 58° Fanteria, Michele Sanmicheli e Fabrici G. d’Acquapendente.

ATTIVITÀ PER BAMBINI

L’appuntamento è in Prato della Valle al mattino, dalle 10:30 alle 12:30, con i volontari e i clown dell’Associazione Giocaconilcuore, pronti a far divertire i più piccoli a suon di musica e con colorati palloncini.

LABORATORI AL MUSME

Al Museo di Storia della Medicina di Via San Francesco alle 15.30 è in programma un laboratorio per i bambini della scuola primaria dedicato alla scoperta dell’apparato locomotore, il meraviglioso meccanismo che permette al nostro corpo di stare in piedi e camminare. I partecipanti impareranno come funzionano i nostri muscoli, a cosa servono le nostre ossa e come si muovono gli animali. Iscrizioni online su www.musme.it.

VISITE GUIDATE

I volontari di Salvalarte Legambiente Padova apriranno la Torre dell’Orologio. Sono previsti due turni di visita per quattro persone a turno: la mattina alle ore 9.30 e 11.15; il pomeriggio alle ore 15.30 e 17.00.

Solo su prenotazione: [email protected]

VIDEO

Per promuovere le Domeniche Ecologiche è stato realizzato un breve video, che è stato diffuso sui canali social del Comune di Padova, con protagonisti alcuni giovani padovani. Nel breve filmato l’appuntamento in Prato della Valle per ballare insieme diventa l’occasione per valorizzare il concetto di mobilità dolce e promuovere l’utilizzo dei mezzi sostenibili per il trasporto quotidiano. I ragazzi, infatti, raggiungono il Prato con i diversi mezzi di trasporto a basso impatto disponibili in città: il tram, i monopattini elettrici del servizio di noleggio a flusso libero, le bici dei servizi di bike sharing e l’auto del servizio di car sharing.

