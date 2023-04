SABATO 22 APRILE TRA I BANCHI DEL KMZERO C’E’ IL TUTOR DELL’ORTO

Test del pollice verde nei mercati di Campagna Amica del Veneto. Sabato 22 aprile insieme ai produttori di Coldiretti i clienti della spesa a kmzero potranno misurare la loro attitudine al green. I tutor dell’orto presenti tra i banchi allestiti sveleranno ai consumatori alcuni segreti per il “giardino fai da te”. L’erba gatta si può coltivare in terrazza ed è utile per il micio di casa, la menta e l’origano abbelliscono i davanzali e servono anche in cucina, primule e pansè colorano la primavera, basta un vaso, del terriccio e le piccole piante e la terrazza diventa un campo in miniatura. “Lo hanno imparato i bambini – commenta Chiara Bortolas presidente regionale e nazionale di Donne Impresa – partecipando al progetto “Semi’nsegni” promosso in tutte le scuole del Veneto. Grazie al lavoro degli operatori di Coldiretti anche i più piccoli si sono cimentati nella semina e raccolta di verdure, frutti di stagione, piantando anche alberi nei cortili per la ricreazione all’aperto. Dunque anche i più grandi possono provare questa esperienza – continua Chiara Bortolas – che può trasformarsi in passione vera e propria”. Il movimento degli hobby farmers, dai balconi ai terreni familiari rappresenta uno spaccato sociale importante che trova nella cura di fiori e piante un importante momento di sfogo contro ansia e stress. Questa attitudine ha un alto valore sociale ed economico e non richieste per forza grossi investimenti o grandi spazi: dall’orto portatile da tenere con sé anche in ufficio a quello verticale per risparmiare spazio nelle case fino all’orto “ecologico” per riciclare materiali e non inquinare. Per realizzare un orto tradizionale in giardino si può stimare – continua la Coldiretti – intorno ai 250 euro per 20 metri quadrati “chiavi in mano” per acquistare terriccio, vasi, concime, attrezzi, reti per delimitare le coltivazioni, sostegni vari, sementi e piantine. Individuare lo spazio giusto e, la stagionalità, conoscere la terra di cui si dispone, scegliere attentamente semi e piantine a seconda del ciclo e garantire la disponibilità di acqua sono – conclude Coldiretti – alcune delle regole fondamentali per ottenere buoni risultati.

(Coldiretti Padova)