Tartini 2020. Esplorazioni tartiniane

Ripartono, anche per il 2023, le Esplorazioni tariniane, rassegna di eventi tra musica, narrazioni e visite guidate alla scoperta dei luoghi della nostra città legati a Giuseppe Tartini e alla musica del ’700.

TARTINI2020 (edizione 2023) è il proseguimento del Progetto “Tartini, Padova e l’Europa” che – in occasione del 250° anniversario della morte del grande musicista padovano – ha avuto l’obiettivo di creare una “consuetudine tartiniana” con il territorio di Padova, affinché i suoi cittadini si sentano coinvolti in una nuova esperienza di fruizione del proprio patrimonio culturale e i visitatori aggiungano un ulteriore motivo di interesse per la città.

Le Esplorazioni Tartiniane sono passeggiate culturali sui luoghi padovani portatori della memoria del compositore (a cura delle Guide dell’Associazione Tartini2020) che trattano di volta in volta uno specifico tema della vita di Tartini a Padova e dei suoi legami con l’ambiente musicale e culturale della città.

È possibile così visitare, con un occhio diverso, località, chiese, sale e palazzi noti e meno noti della città: Prato della Valle, Chiostri del Santo, Biblioteca Antoniana, Cattedrale, Reggia Carrarese (Sala dei Giganti), Chiesa dei Servi, Chiesa di S.Tomaso Becket, Porta Portello, Laboratorio di liuteria, Antico Monastero e Chiesa di S. Caterina, tutti luoghi legati a Giuseppe Tartini.

Le visite terminano con un concerto nella Chiesa di S. Caterina d’Alessandria che custodisce le spoglie di Tartini e della moglie. I concerti, affidati a giovani violiniste e violinisti, sono accompagnati da presentazioni e letture di testi tartiniani a cura di una giovane musicologa.

Programma

29 aprile 2023

Incontro: ore 15.00 – Sagrato della Cattedrale, Piazza Duomo

L’EVOLUZIONE DI GIUSEPPE TARTINI A PADOVA: da giovane genio ribelle a Maestro delle Nazioni

Luoghi: Cattedrale (Cappelle settecentesche), Laboratorio di Liuteria, Università (Cortile Antico), Chiesa di Santa Caterina (concerto).

ore 17.30 – Chiesa di Santa Caterina

Concerto

Sofia Manvati, violino e Matteo Varagnolo, organo

Programma: Giuseppe Tartini – Sonata n. 7 B.a1 per violino solo (dal ms. 1888); Benedetto Marcello – Sonata op. 3 n. 4 per organo; Johann Sebastian Bach – Concerto BWV 972 per organo (da Vivaldi); Giuseppe Tartini – Sonata op. 2 n. 4 B.h6 per violino e basso

6 maggio 2023

Incontro: ore 15.00 – Sagrato del Santo

La vita e la carriera di Giuseppe Tartini a Padova

Luoghi: chiostri Santo, Biblioteca Antoniana, Chiesa Santa Maria dei Servi, Chiesa di Santa Caterina.

ore 17.30 – Chiesa di Santa Caterina

Concerto

Isacco Burchietti, violino e Myriam Guglielmo, presentazione

Programma: Giuseppe Tartini – Sonata n. 6 “Senti lo mare” B.e1; Sonata n. 12 B.G2

13 maggio 2023Incontro: ore 15.00 – Torre dell’Orologio, Piazza dei Signori

Giuseppe Tartini, le Accademie Culturali padovane e il mondo femminile

Luoghi: Piazza dei Signori, Piazza Capitaniato, area dell’Accademia Galileiana, Sala dei Giganti, area dell’Antico Monastero di S. Caterina, Chiesa di Santa Caterina per il Concerto delle ore 17.30

ore 17.30 – Chiesa di Santa Caterina

Concerto

Diego Castelli, violino e Myriam Guglielmo, presentazione

Programma: Giuseppe Tartini – Sonata n. 2 B.d1; Sonata “La mia Filli” B.a3

20 maggio 2023

Incontro: ore 15.00 – Fontana di Prato della Valle

Excursus musicale nei Chiostri Antoniani

Luoghi: Prato della Valle – Statua di Giuseppe Tartini, Chiostri della Basilica del Santo, Biblioteca del Santo, Concerto nella Chiesa di Santa Caterina alle ore 17.30

ore 17.30 – Chiesa di Santa Caterina

Concerto

Alice Bettiol, violino e Myriam Guglielmo, presentazione

Programma: Giuseppe Tartini – Sonata n. 2 B.d1; Sonata n. 24 B.D4

27 maggio 2023

Incontro: ore 15.00 – Sagrato del Santo

L’arte del violino per Giuseppe Tartini: una sfida nell’agone della musica del Settecento veneziano

Luoghi: Sagrato del Santo, Chiesa di S.Maria dei Servi, Laboratorio di Liuteria, Università del Bo’, Chiesa di S. Caterina per concerto finale ore 17.30.

ore 17.30 – Chiesa di Santa Caterina

Concerto

Gabriele Mazzon, violino e Myriam Guglielmo, presentazione

Programma: Giuseppe Tartini – Sonata n. 13 B.h1; Sonata n. 22 B.a2

3 giugno 2023

Incontro: ore 15.00 – Fontana di Prato della Valle

Un respiro europeo nella città del Santo: la vita di Giuseppe Tartini attraverso manoscritti, lettere e incontri personali.

Luoghi: Fontana di Prato della Valle, Chiostro dei Musici al Santo, Biblioteca della Basilica (ripido scalone d’accesso), Università del Bo’, Chiesa di S. Caterina per concerto finale.

ore 17.30 – Chiesa di Santa Caterina

Concerto

Boyana Maynalovska, violino e Myriam Guglielmo, presentazione

Programma: Giuseppe Tartini – Sonata “La mia Filli” B.a3; Sonata n. 24 B.D4

Informazioni

Esplorazione: partecipazione libera con prenotazione obbligatoria: [email protected]

Tel. 0498756763

Concerto: ingresso libero nel limite dei posti disponibili

