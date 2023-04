“Obiettivo Terra” 2023, il 21 aprile la premiazione

ROMA (ITALPRESS) – Tutto pronto per la premiazione di “Obiettivo Terra” 2023, contest sulle Aree protette italiane promosso da Fondazione UniVerde e Società Geografica Italiana, con la main partnership di Cobat e la digital partnership di Bluarancio.

Per selezionare le 20 finaliste della 14a edizione del contest, rappresentative del patrimonio ambientale, naturalistico, paesaggistico e storico-culturale custodito dai Parchi nazionali e regionali, dalle Aree marine protette, dalle Riserve statali e regionali, sono state esaminate ben 849 foto. Di queste, ben 835 (98%) sono risultate conformi al regolamento e dunque ammesse (le non ammesse sono 14 pari al 2%). Ogni partecipante ha avuto la possibilità di presentare al contest una sola foto a colori di cui: Parchi nazionali (250 foto, pari al 30% delle foto ammesse), Parchi regionali (399 foto, pari al 47%), Aree marine protette (57 foto, pari al 7%), Riserve statali (31 foto, pari al 4%) e Riserve regionali (99 foto, pari al 12%).

La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 21 aprile, dalle ore 10:00, e si svolgerà in diretta streaming phygital, in collegamento da Palazzetto Mattei in Villa Celimontana a Roma (via della Navicella, 12), alla vigilia delle celebrazioni per la 54a Giornata Mondiale della Terra. All’autore dello scatto vincente sarà riconosciuto il Primo Premio “Mother Earth Day” del valore di 1.000 € (mille euro), la copertina del volume “Obiettivo Terra 2023: l’Italia amata dagli italiani”, dedicato al concorso, oltre all’onore di vedere esposta al pubblico la gigantografia della propria foto sulla facciata di Palazzetto Mattei, sede della Società Geografica Italiana.

Insieme ai rappresentanti dei soggetti promotori, Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente della Fondazione UniVerde) e Rossella Belluso (Segretario Generale della Società Geografica Italiana), la cerimonia di premiazione sarà introdotta anche da Gianluca Cencia (Amministratore Delegato di Haiki+, la sub-holding del Gruppo Innovatec dedicata all’economia circolare, di cui Cobat fa parte da fine 2021). Interverranno: Gian Marco Centinaio (Vice Presidente del Senato della Repubblica); Vannia Gava (Viceministro dell’ambiente e della sicurezza energetica); Alessandra Maiorino (Componente della Commissione permanente Affari Costituzionali, Senato della Repubblica); Gen. C.d’A. Antonio Pietro Marzo (Comandante Unità forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri); Valerio Novelli (Consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza, Regione Lazio); Alessandro Onorato (Assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda, Comune di Roma); Capitano di Vascello, Francesco Tomas (Capo Reparto Ambientale Marino, Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera); con la partecipazione di autori e autrici delle foto vincitrici, componenti della Giuria di esperti, dirigenti delle Aree protette italiane e partners di Obiettivo Terra 2023.

Oltre al primo premio saranno premiate dai Partners le seguenti Menzioni: Alberi e foreste (in collaborazione con Comando Unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri); Animali (in collaborazione con Federparchi); Area costiera (in collaborazione con Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera); Fiumi e laghi (in collaborazione con Federazione Italiana Canoa e Kayak); Paesaggio agricolo (in collaborazione con Fondazione Campagna Amica); Patrimonio geologico e geodiversità (in collaborazione con Società Italiana di Geologia Ambientale); Turismo sostenibile (in collaborazione con Touring Club Italiano).

Analogamente si procederà per le Menzioni speciali: Borghi (Premio alla più bella foto di un borgo situato all’interno di un’Area Protetta italiana, in collaborazione con “I borghi più belli d’Italia”); Obiettivo mare (Premio alla migliore foto subacquea scattata in un’area marina protetta italiana, in collaborazione con Marevivo); Parchi da gustare (Premio alla più bella foto di un piatto tradizionale di un’Area Protetta italiana, in collaborazione con Euro-Toques Italia e Federazione Italiana Cuochi, con tanto di ricetta); Parchi dall’alto (Premio alla più bella foto di un’Area Protetta italiana scattata da un punto panoramico, dal cielo o anche con droni autorizzati, in collaborazione con Cobat).

Sarà inoltre conferito il Premio “Parco inclusivo 2023”, in collaborazione con FIABA Onlus e Federparchi, all’Area protetta che si è maggiormente distinta per favorire l’accessibilità e la fruibilità per le persone con disabilità e a ridotta mobilità, e sono previsti altri Premi extra-concorso tra cui: Week end per due persone presso l’Agriturismo “Il Podere di Assisi” (PG) offerto da Terranostra Umbria, della rete di Campagna Amica allo scatto vincitore della Menzione “Paesaggio Agricolo; Premio “Pixcube.it” alla prima classificata. Un buono voucher speciale messo in palio dal network per un viaggio-workshop-reportage a scelta tra i prossimi eventi che si terranno nei parchi naturali d’Italia; Premio extra concorso dedicato al “Foliage”, istituito dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana per l’edizione 2023. Era in palio un premio di 100 euro conferito alla foto più rappresentativa della variazione autunnale del colore delle foglie degli alberi. Dopo il test dell’edizione 2023, per la quale hanno concorso solo le foto candidate nel mese di novembre 2022, si procederà a una ridefinizione del premio che sarà annunciata durante la premiazione.

Infine, grazie alla rinnovata partnership con Pianeta Foresty, anche quest’anno i partecipanti alla cerimonia avranno l’occasione di contribuire al rimboschimento di alcune aree italiane attraverso i kit Foresty.

L’edizione 2023 di “Obiettivo Terra”, ha ricevuto il patrocinio morale di: Senato della Repubblica; Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste; Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Città Metropolitana di Roma Capitale; Roma Capitale; Prefettura di Roma e di tutti i Parchi nazionali d’Italia.

Tra i media partner l’agenzia di stampa Italpress e Teleambiente.

