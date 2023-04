Eco Coib, ecco il PVC alveolare che elimina l’umidità dalle industrie alimentari

Antonio Esposito e Carlo Sorrentino, soci dell’attività internazionale di Castellammare di Stabia, hanno portato in Italia uno strumento unico nel suo genere

Castellammare di Stabia (Na), 19 aprile 2023. L’umidità generata dalle lavorazioni dell’industria alimentare è un grave problema dal punto di vista sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, con le aziende che rischiano chiusure prolungate e multe salate se non rispettano le condizioni ottimali nella produzione di vari prodotti per il consumo. Tra i settori più colpiti dalla problematica i caseifici, che operando con macchinari che generano vapore devono trovare soluzioni sempre più innovative per evitare la contaminazione degli alimenti. “Questo è un problema al quale si può rispondere con diverse soluzioni, ma con il PVC alveolare abbiamo trovato la risposta definitiva all’umidità negli spazi di lavoro delle industrie alimentari”, affermano Antonio Esposito e Carlo Sorrentino, che a Castellammare di Stabia hanno fondato Eco Coib. L’azienda si occupa della realizzazione di isolamenti termici, acustici e di controsoffitti in ambito sanitario, lavorando sia con le grandi industrie e il mondo del B2B che con quello privato. Specializzata nell’ambito alimentare, Eco Coib ha saputo dare risposte immediate alle industrie lattiero-casearie e, dunque, ai caseifici, proprio con l’installazione di soluzioni con un materiale speciale, il PVC alveolare. “Dalla coibentazione delle tubazioni, delle autoclavi, delle caldaie e dei serbatoi passiamo alle mura, singole strutture sulle quali viene applicato il PVC alveolare che ha la capacità di impedire la caduta delle gocce di condensa”, spiegano i due soci. Grazie all’installazione di Eco Coib, l’umidità non intacca il materiale, che permette la naturale respirazione laddove viene applicato. Una soluzione definitiva che richiede minima manutenzione offrendo, allo stesso tempo, massima resa: i lavori sono garantiti per 10 anni. “Siamo gli unici in Italia ad avere la concessione per l’utilizzo di questo speciale prodotto, già utilizzato all’estero”, proseguono Esposito e Sorrentino. E infatti è proprio all’estero che i due soci hanno scoperto le qualità del PVC alveolare, che ora loro stessi con la Eco Coib esportano in tutto il mondo. L’azienda, infatti, opera non solo a Castellammare di Stabia e nella regione Campania, ma in tutta Italia e laddove viene richiesta la professionalità del team di Eco Coib: dalla Turchia allo Sri Lanka, passando per la Romania.

