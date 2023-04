Petrarca Rugby: Dove giocano i petrarchini: 22-26 aprile 2023

DOVE GIOCANO I PETRARCHINI NEL FINE SETTIMANA (lungo) 22-26 APRILE 2023

????️ SABATO 22 APRILE

TOP 10

FIAMME ORO RUGBY vs PETRARCA RUGBY

Ore 16.00 Caserma Gelsomini, Via Portuense 1680, Ponte Galeria -Fiumicino, Roma

????️ DOMENICA 23 APRILE

SERIE A

RUGGERS TARVISIUM vs PETRARCA RUGBY

Ore 15.30 Campo San Paolo, Viale Olimpia 4, Treviso

UNDER 19

PETRARCA RUGBY vs AMATORI & UNION RUGBY MILANO

Ore 13.30 Impianti Memo Geremia

UNDER 17 Barrage Nazionale Fasi Finali – andata

CUS MILANO RUGBY vs PETRARCA RUGBY JUNIOR/1

Ore 12.30 Campo M. Giuriati, Via Pascal 6, Milano

UNDER 17 Fase Conference

FTGI EUGANEI RUGBY vs PETRARCA RUGBY JUNIOR/2

Ore 10.00 Campo Augusteo, Via Maganza, Este

MINIRUGBY UNDER 7-9-11-13

10° TORNEO CITTA’ DEL TRICOLORE

Ore 9.30 U7-U9 Impianti Reggio, Via Assalini 7, Reggio Emilia

Ore 9.00 U11-13 Stadio Mirabello, Via Matteotti, Reggio Emilia

????️ LUNEDI’ 24 APRILE

UNDER 15 Triangolare Amichevole

Ore 17.30 PETRARCA RUGBY JUNIOR vs RUGBY MILANO

Ore 18.15 RUGBY MILANO vs UR CAPITOLINA

Ore 19.00 PETRARCA RUGBY JUNIOR vs UR CAPITOLINA

????️ MARTEDI’ 25 APRILE

11° TORNEO SAN MARCO

UNDER 15 squadre partecipanti:

PETRARCA RUGBY JUNIOR – RUGBY PAESE JUNIOR G. VENDRAMIN – RUGBY PARMA TEAM – MOGLIANO VENETO RUGBY – GISPI RUGBY PRATO – ASD RUGBY MILANO – BOLOGNA R.C. – FRASSINELLE RUGBY – U.R. CAPITOLINA – ASOLO R.C. – RUGBY MIRANO 1957 – NUOVA RUGBY ROMA

Ore 9.30 Impianti Memo Geremia

????️ MERCOLEDI’ 26 APRILE

UNDER 17 Fase Conference (anticipo programmazione del 30.04.23)

MOGLIANO VENETO RUGBY/2 vs PETRARCA RUGBY JUNIOR/2

Ore 20.00 Campo M. Quaggia n.2, Via Colelli 2, Mogliano Veneto

******************************************

All’interno del nostro Centro Sportivo è vietato fumare (anche sigarette elettroniche), e gli animali domestici non possono entrare.