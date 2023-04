Visore Apple, ecco quali app gireranno in realtà virtuale e aumentata

In un report di Bloomberg firmato dall’insider Mark Gurman si torna a parlare del visore Apple per la realtà mista e aumentata, quello che dovrebbe debuttare in un momento non precisato di quest’anno e presumibilmente essere rivelato alla Developers’ Conference Apple di giugno. Il visore avrà un proprio sistema operativo, realityOS, ma secondo Gurman sarà dotato al lancio di una serie di app classiche adattate da iPad. Parliamo nello specifico di Safari per la navigazione web, Mail, FaceTime per chiamate e videochiamate, messaggi, foto e Freeform per lavorare in un ambiente condiviso. Ci sarà anche un app dedicata ad Apple TV per vedere contenuti video, e Libri per leggere e meditare all’interno dell’ambiente virtuale. Tra le app dedicate alla produttività, sono in sviluppo versioni VR e AR di Pages, Numbers, Keynote, iMovie e Garage Band, la suite classica Apple di Mac e iOS. Infine, pare che il gaming sarà un elemento centrale del prodotto, sul quale si spingerà anche di più rispetto a quanto non venga fatto con Apple Arcade su iPad e iPhone. Secondo gli ultimi report, la prima versione del visore Apple potrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di circa 3.000 dollari.