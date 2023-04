Grande sfida alla Kioene Arena: oggi arriva Modena

I ragazzi di coach Cuttini saranno impegnati domani sera alla Kioene Arena per affrontare la Valsa Group Modena nel secondo impegno del girone Playoff 5° posto. Gli emiliani hanno chiuso la regular season in sesta posizione e hanno ceduto solo a gara 5 dei quarti di finale scudetto contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Appuntamento alle 20.30 (diretta VolleyballWorld.tv).

OCCASIONE. “Sappiamo che questo girone è molto complicato da affrontare per noi – ha detto coach Cuttini – ma è anche molto bello. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo sfruttare tutte le occasioni. Ci abbiamo provato con Verona anche se ci è riuscito in parte. Dobbiamo ripartire da quanto di buono abbiamo fatto nel terzo set, visto che ora ci aspettano altre tre partite molto impegnative con Modena, Monza e Perugia. Tutti squadroni che hanno giocato per un posto in semifinale scudetto, ma si tratta di un’opportunità da cogliere per i ragazzi, in particolare per coloro che hanno giocato meno in regular season”.

PROGRAMMA. Dopo la sfida interna con Modena, i bianconeri viaggeranno alla volta della Brianza per affrontare, sabato 22 aprile alle 19.30, la Vero Volley Monza. L’ultimo impegno del girone, invece, è in programma domenica 30 aprile alle 18.00 contro la Sir Safey Susa Perugia.

Al termine di queste gare, le prime quattro classificate si incroceranno in semifinali e finale (7 e 13 maggio). La squadra vincente disputerà la Challenge Cup 2023/24.

PRECEDENTI E ARBITRI DEL MATCH. Sono 105 i precedenti tra Padova e Modena, gli emiliani sono avanti nelle vittorie (86-19). Padova ha vinto la sfida di andata in Regular Season (3-2 alla Kioene Arena), mentre Modena si è imposta 3-0 al ritorno. La sfida sarà arbitrata da Rocco Brancati (1° arbitro) e Stefano Nava (2° arbitro) mentre il terzo arbitro sarà Antonio Mazzarà.

INFO BIGLIETTI. Sono ancora in vendita i biglietti per la gara domani contro la Valsa Group Modena. Per l’occasione gli abbonati2022/23 potranno accedere gratuitamente alla Kioene Arena presentando il tagliando inviato via mail dalla società (o da Vivaticket) in questi giorni. Anche studenti, docenti e dipendenti dell’Università di Padova potranno acquistare a soli 2€ i tagliandi per assistere alla gara.

E’ attiva anche la prevendita per assistere al match contro la Sir Safety Susa Perugia in programma domenica 30 aprile alle 18 alla Kioene Arena. Sarà disponibile un’offerta speciale dedicata ai tesserati FIPAV Veneto che potranno acquistare a soli 5€ un biglietto in gradinata. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, visitare la sezione dedicata del sito della società.

Francesco Munari

Ufficio Stampa Pallavolo Padova

(Pallavolo Padova)