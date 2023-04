Este: Servizio di disinfestazione larvicida delle zanzare – Anno 2023

Home Notizie Servizio di disinfestazione larvicida delle zanzare – Anno 2023

In Italia la zanzara tigre ha manifestato la capacità di essere vettore di patologie, pertanto una situazione di semplice problema di fastidio può evolversi in un problema di sanità pubblica.

Per contenere quanto più possibile il fenomeno, il Comune di Este da anni attua interventi di disinfestazione nelle aree pubbliche, trattando regolarmente, da aprile ad ottobre, tutte le circa 5.500 caditoie stradali, parcheggi e aree scolastiche, per l’anno 2023, ha predisposto il Piano Comunale per il controllo delle zanzare, che è stato sottoposto a verifica e approvazione dal Dipartimento di Prevenzione UOC Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda ULSS 6 Euganea.

Come previsto dal Piano Nazionale Arbovirosi 2020-2025, dalla DGR n. 12 del 12.01.2021 “Piano Aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori e Linee generali per gli interventi di disinfestazione ordinaria contro le zanzare” e dalla DGRV n. 100 del 07.02.2022, i trattamenti di disinfestazione dei tombini e dei fossati in area pubblica saranno eseguiti a cura di questa Amministrazione nel periodo Aprile-Ottobre mentre, i trattamenti contro le forme adulte (lotta adulticida) saranno da effettuarsi, previa autorizzazione rilasciata dall’Azienda ULSS 6 Euganea, solo nel caso di comprovata presenza di insetti adulti in siti sensibili, pertanto non sono programmabili. I prodotti larvicidi utilizzati, a base chimica o microbiologica, sono tutti autorizzati dal Ministero della Salute e di ultima generazione.

Per il contrasto alla diffusione delle zanzare è importante la collaborazione sia delle Istituzioni che dei cittadini. Non meno importante è l’attività svolta dalla cittadinanza sul suolo privato, si tratta di piccoli accorgimenti quotidiani, come svuotare o non abbandonare materiale e contenitori dove potrebbe ristagnare l’acqua piovana, coprire bidoni e cisterne inamovibili e trattare preventivamente caditoie e tombini con specifici prodotti, oltre alle costanti manutenzioni delle proprie aree private secondo quanto disposto con Ordinanza Sindacale n. 96 del 22.07.2022.

L’Ordinanza detta norme di comportamento preventive obbligatorie contro la diffusione delle zanzare, valida ogni anno nel periodo da aprile ad ottobre, in quanto la loro presenza può causare problemi di sanità pubblica. L’ordinanza è rivolta a tutti i cittadini per i loro spazi privati, oltre che ai gestori di edifici/condomini, responsabili di cantieri, aziende agricole, gestori di depositi di pneumatici, di rifiuti, di serre, etc., ai concessionari di delle strutture sportive comunali ed altre attività che possono comportare presenza di accumuli di acqua stagnante, e determina l’obbligo di provvedere, nelle aree private di competenza, alla lotta ai focolai di riproduzione delle zanzare, soprattutto la zanzara tigre che si riproduce nei piccoli ristagni d’acqua.

In ogni caso, la prima e più efficace cosa da fare è la protezione individuale ossia mettere il repellente, utilizzare prodotti a base di principi attivi ad azione repellente che sono stati registrati come Presidi Medico Chirurgici (PMC).

In allegato il Piano degli interventi mensili sul territorio comunale.

Per avere informazioni più dettagliate sulla necessità di combattere le zanzare è possibile consultare l’informativa predisposta dall’ULSS6 Euganea cliccando qui.

PIANO INTERVENTI LARVICIDA – 2023

ORDINANZA N. 96 DEL 22.07.2022

REGIONE VENETO_Come combattere le zanzare

ULSS6 Euganea_Uso corretto dei repellenti contro le zanzare

