Rubano: Contributo regionale Buono Scuola a.s. 2022/2023

La Regione del Veneto ha pubblicato il Bando per il Buono Scuola anno scolastico formativo 2022/2023.

E’ un contributo, previsto e disciplinato dalla Legge Regionale 19/01/2001, n. 1 e dalla DGR n. 401 del 07/04/2023, per la copertura parziale delle spese di iscrizione e frequenza e per l’attività didattica



di sostegno per gli studenti con disabilità (ai sensi L. 104/92). Sono escluse le spese per mense, trasporti e libri di testo.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 401 del 7 aprile 2023 è stato approvato il bando per l’anno scolastico 2022-2023.



La domanda deve essere compilata esclusivamente online, utilizzando la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), a partire dal 10 maggio 2023 e si perfeziona con la presentazione dei documenti richiesti all’Istituto scolastico entro le ore 12.00 del 12 giugno 2023. Il termine è perentorio.

Il contributo può essere concesso per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza sostenute in riferimento all’anno scolastico 2022-2023. Per gli studenti con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992, possono essere rimborsate anche le spese per il personale dedicato alla didattica di sostegno durante l’orario scolastico o formativo.

Il contributo è conscesso solo se la spesa è:

di importo uguale o superiore ad € 200,00 per tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza; documentata (con indicazione della specifica causale) con ricevuta di versamento a mezzo bonifico bancario o conto corrente bancario o banco-posta, ovvero con quietanza di pagamento o fattura debitamente quietanzata rilasciate dall’Istituzione scolastica o formativa e, nel caso di spesa per il personale impegnato nell’attività didattica di sostegno (con rapporto di lavoro diretto con la famiglia) per studente con disabilità, rilasciate dal professionista; confermata dall’Istituzione scolastica o formativa nella parte della domanda ad essa riservata, e, nel caso di personale impegnato nell’attività di sostegno con rapporto di lavoro diretto con la famiglia, se la sua presenza è dichiarata dall’Istituzione, sempre nella parte della domanda ad essa riservata.

Possono presentare domanda le famiglie aventi:

figli residenti in Veneto e frequentanti Istituzioni scolastiche primarie, secondarie di I e di II grado, statali, paritarie e non paritarie (incluse nell’Albo regionale delle “Scuole non paritarie”), oppure Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che erogano percorsi triennali o i percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale, compresi i percorsi sperimentali del sistema duale attivati in attuazione dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015; nel caso di studenti disabili, qualsiasi tipo di istituzione purché ricorrano tulle le condizioni specificate nell’art. 2 del bando;

ISEE del nucleo familiare 2023 da € 0 a € 40.000,00, nel caso studenti normodotati oppure con ISEE 2023 da € 0 a € 60.000,00 nel caso di studenti disabili.

Per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza sono previste tre fasce di ISEE che, unitamente al livello scolastico /formativo frequentato, determinano gli importi massimi di contributo concedibile (cfr. bando, art. 6).

Agli studenti disabili o appartenenti a famiglie numerose (con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiore a quattro), viene riconosciuto, con priorità sugli studenti normodotati, un contributo pari all’80% degli importi massimi previsti per la prima fascia.



Non è richiesto alcun requisito di merito scolastico.