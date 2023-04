Concorsi a premi su TikTok: anche le aziende italiane finalmente ci credono

Milano, 18/04/2023 – I concorsi a premi su TikTok vengono utilizzati ampiamente nel mondo per creare promozioni originali e coinvolgenti e, negli ultimi tempi, anche le aziende italiane stanno investendo in questa direzione.

La crescita di TikTok dal 2014 a oggi

Innanzitutto facciamo un passo indietro e ripercorriamo la storia del successo di questo social network.

Dal suo lancio in Cina nel 2014, TikTok è cresciuto tanto da diventare il sesto social network più utilizzato al mondo.

All’inizio la piattaforma ospitava soprattutto sfide di danza virali dedicate a un pubblico per la maggior parte composto da giovani della Generazione Z, oggi invece propone tantissime tipologie di contenuti e coinvolge utenti di tutte le fasce d’età.

Anche le aziende stanno investendo su questo social network per arrivare con le proprie campagne pubblicitarie a un pubblico molto ampio e che può essere profilato in base ai propri interessi.

I concorsi a premio su TikTok

Una delle strategia di marketing che le aziende stanno mettendo in campo per promuovere in modo più accattivante e originale i propri prodotti è quella di organizzare un contest su TikTok avvalendosi del supporto di agenzie specializzate in concorsi.

A seconda dell’obiettivo che si prefiggono, le aziende possono scegliere di coinvolgere gli utenti in due modi diversi.

Se l’obiettivo è quello di ottenere più interazioni ai propri video e, quindi, incrementare le chance che il TikTok del brand diventi virale, organizzeranno un contest “Commenta il TikTok” richiedendo agli utenti di postare un proprio commento sotto al video del concorso per partecipare e avere l’opportunità di vincere il premio in palio.

La possibilità di vincere è un forte stimolo alla partecipazione e la semplicità del meccanismo rende facile e veloce per chiunque partecipare al concorso dando una notevole spinta alle interazioni del video e favorendone, secondo i meccanismi dell’algoritmo di TikTok, la viralità.

Se invece l’obiettivo è quello di aumentare la visibilità del proprio marchio o prodotto, sceglieranno un contest con meccanica “Pubblica il tuo TikTok” che inviterà gli utenti a postare un proprio video.

In questo modo, le aziende incoraggiano la creazione di contenuti relativi ai prodotti promozionati che risultano più coinvolgenti e sinceri perché realizzati direttamente dagli utenti.

Perché TikTok piace così tanto a utenti e brand?

Questa piattaforma ha così tanto successo perché gli utenti dichiarano che guardare video su TikTok lascia in loro sensazioni positive per via del suo stile comunicativo autentico e genuino.

Questa sensazione positiva si trasferisce anche ai brand che hanno imparato come utilizzarla al meglio per la propria comunicazione.

Associando un concorso a premi, uno degli strumenti di marketing più amato dai consumatori, questo effetto positivo si moltiplica.

Finalmente anche le aziende italiane scelgono TikTok

Fino a poco tempo fa le aziende italiane non sembravano molto interessate a TikTok.

Forse perché ancora non lo conoscevano e lo reputavano uno spazio amato e frequentato solo da ragazzi molto giovani.

Ma le cose stanno cambiando.

Innanzitutto, dagli ultimi dati è emerso che è proprio nella fascia più adulta che TikTok sta registrando la sua maggiore crescita in termini di utenti: Late Millennials, Generazione X e Boomer sono diventati affezionati fruitori dei video di questa piattaforma sia all’estero che in Italia.

Inoltre, stiamo parlando anche in Italia nel 2022 di un numero di utenti attivi decisamente interessante: 14.8 milioni al mese.

E sempre gli ultimi dati pubblicati ci dicono anche che ogni giorno vengono guardati 20 milioni di video per una permanenza media di 45 minuti al giorno su questa piattaforma.

Un contest su TikTok aiuta a promuoversi su una piattaforma che offre grandi opportunità anche per le aziende italiane: è il momento di coglierle!

