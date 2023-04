INAUGURATO IN VIA SAN FERMO IL 26° PUNTO VENDITA DEL MARCHIO DI ABBIGLIAMENTO FEMMINILE “NANA’”, NUOVO SOCIO DI CONFCOMMERCIO ASCOM PADOVA

ALL’INAUGURAZIONE SONO INTERVENUTI L’ASSESSORE AL COMMERCIO, ANTONIO BRESSA ED IL PRESIDENTE DI FEDERMODA ASCOM CONFCOMMERCIO PADOVA E VENETO, RICCARDO CAPITANIO

Una sorta di “ritorno al futuro” per il marchio di abbigliamento femminile Nanà, nuovo socio di Confcommercio Ascom Padova, che ha inaugurato al civico 62 di via San Fermo, a Padova, il suo 26° punto vendita. “Ritorno” perché uno dei primi negozi aperti dalla società che fa capo a Luigi ed Elena Antonello venne aperto anni fa proprio in via San Fermo per poi spostarsi in via Roma dove attualmente è ancora presente con un altro dei tanti punti vendita che oggi caratterizzano, nelle città del Triveneto e a Salò, l’attività di questo marchio che si distingue per ricercatezza, stile e qualità.

“Futuro” perché Nanà ha voluto investire in quello che, nei progetti di Confcommercio Ascom e Comune di Padova, dovrebbe diventare il “distretto del lusso”.

E a sottolineare questa unità d’intenti, all’inaugurazione sono intervenuti, oltre ad un pubblico numeroso di clienti ed amici, anche l’assessore al commercio, Antonio Bressa ed il presidente regionale e provinciale di Federmoda Confcommercio, Riccardo Capitanio.

Nel ringraziare i fratelli Antonello per la rinnovata “scommessa” effettuata sulla piazza padovana, l’assessore Bressa ha anticipato quanto il Comune intende realizzare, ovvero – ha detto – “un percorso pedonale unico, realizzato in porfido, in grado di collegare le due parti di via San Fermo in un quadro più ampio che interesserà tutta l’area”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Capitanio che ha voluto rimarcare come l’apertura di un negozio rappresenti non solo un’iniziativa economica, ma anche una riqualificazione del tessuto cittadino ed, in ultima analisi, anche un assist per la città che nelle luci delle vetrine trova anche la sua sicurezza. Presente nei centri delle città e nei luoghi di villeggiatura “per una precisa scelta di marketing” (come ha detto il supervisore Antonio Batticciotto), Nanà dà lavoro, complessivamente, a quasi un’ottantina di addetti.

PADOVA 17 APRILE 2023

(Ascom Padova)