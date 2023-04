Il film di Super Mario supera 500 milioni di incasso, è record

Super Mario Bros. Il Film ha già guadagnato 500 milioni di dollari al box office a livello mondiale, diventando il film legato a un videogioco che ha incassato di più nella storia. Il record precedente era quello di Warcraft, che ha incassato 439 milioni. Non solo: il lungometraggio di Illumination e Nintendo è anche il film più di successo dell’anno negli Stati Uniti, e ha superato Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che ha incassato 474 milioni di dollari. Secondo quanto riportato da Variety, il film di Super Mario è costato circa cento milioni di dollari, una cifra che il magazine definisce “economica” per una produzione del genere. Uscito il 5 aprile, il film è stato un successo immediato: nel weekend di debutto, il lungometraggio animato ha incassato 377 milioni di dollari in tutto il mondo (contro i 358 di Frozen II), classificandosi primo nella storia dell’animazione e diciottesimo in generale. In Italia, il film ha incassato 2,4 milioni di euro nel weekend di apertura.