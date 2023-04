Google, nome in codice Magi: nuovi strumenti basati su intelligenza artificiale

Google lancerà nuovi strumenti di intelligenza artificiale il mese prossimo, con ulteriori importanti novità in arrivo in autunno: è quanto rivela il New York Times, scrivendo che questi nuovi tool saranno all’inizio disponibili solo negli Stati Uniti e aperti a un massimo di un milione di utenti tester. Non è ben chiaro a che cosa serveranno questi strumenti, che hanno il nome in codice “Magi”, ma proseguiranno nella strada di adozione della IA generativa nella vita quotidiana, come Google ha già cercato di fare con Bard. L’obiettivo di Bard e della IA applicata a Google sarà rendere più semplice e intuitivo l’accesso a informazioni complesse, traducendo domande formulate in linguaggio naturale in query di ricerca più precise e restituire risultati pertinenti in modo efficiente.

Google continua così la rincorsa nei confronti di Microsoft, che sta integrando le soluzioni di OpenAI nel proprio motore di ricerca Bing, e in futuro lancerà una versione di Office con assistente IA. Recentemente Microsoft ha rimosso la lista d’attesa per poter provare la nuova intelligenza artificiale nel suo motore di ricerca Bing, basata su GPT-4 di OpenAI. È sufficiente infatti iscriversi al “nuovo” Bing, unirsi alla lista d’attesa e vedere il proprio profilo approvato immediatamente. L’azienda ha commentato che al momento ha deciso di aprire a tutti la nuova tecnologia, seppur ancora in beta, per migliorarla e permettere di avere ancora più persona a testarla e migliorarla. La IA di OpenAI, infatti, sa rispondere in base al contesto e a discorsi complessi, e migliora man mano che viene usata.