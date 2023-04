Fumo,cardiologo Collarini: “I prodotti alternativi sembrano dare buoni risultati”

(Adnkronos) – Al congresso medico-scientifico ‘Nel Cuore di Santa’ a Santa Margherita Ligure (Ge), tavola rotonda su come cambiare in modo positivo gli stili di vita del fumatore adulto. “I dati preliminari sembrano dimostrare che le nuove tecnologie come il THS22 portano a una riduzione delle alterazioni isto-chimico-biologiche nei vasi e nei processi di tipo aterosclerotico – commenta il prof. Luigi Collarini, docente di fisiopatologia cardiorespiratoria all’Università di Lugano – Sicuramente l’introduzione di questa metodologia di fumo può rappresentare una valida alternativa per chi non riesce a uscire dalla dipendenza”.

(Adnkronos – Salute)