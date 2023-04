Fumo, Pescatori: “Creare feeling con il paziente per aiutarlo a disassuefarsi”

(Adnkronos) – Al congresso medico-scientifico ‘Nel Cuore di Santa’ a Santa Margherita Ligure (Ge), tavola rotonda su come cambiare in modo positivo gli stili di vita del fumatore adulto. “Solo provando a creare feeling, comunicazione con il paziente – afferma Roberto Pescatori, Medico di Medicina Generale e coordinatore del Congresso – si può riuscire a motivarlo alla disassuefazione dal fumo: o facendolo smettere, che resta l’obiettivo principale, oppure, se questo è impossibile, utilizzando appunto metodi alternativi che non prevedono la combustione”.

(Adnkronos – Salute)