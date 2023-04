Ballottaggio Udine, vince il centrosinistra: De Toni nuovo sindaco

Schlein: “Bellissima notizia, grande soddisfazione”. Il candidato di centrodestra Fontanini, sindaco uscente, si ferma al 47,15%. Affluenza al 44%

Roma, 17 apr. – Alberto De Toni, candidato sostenuto da centrosinistra e Terzo Polo, è il nuovo sindaco di Udine. Completato lo scrutinio delle 98 sezioni, De Toni ha ottenuto il 52,85% dei voti, mentre il sindaco uscente Pietro Fontanini, del centrodestra si è fermato al 47,15%. “Una bellissima notizia, la vittoria di Alberto Felice De Toni a Udine. Ed è una grande soddisfazione per tutte e tutti quelli che lo hanno accompagnato in questo percorso. Una vittoria costruita grazie a un bel lavoro di squadra. Ad Alberto Felice De Toni vanno gli auguri di buon lavoro da tutta la comunità democratica”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.

“Ringraziando Pietro Fontanini per quanto fatto, con impegno e passione, in questi cinque anni alla guida del Comune di Udine, auguro buon lavoro al neoeletto sindaco Alberto Felice De Toni che avrà l’onore di governare la città”. Così il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga a commento dell’esito del ballottaggio.

Il Servizio elettorale della Regione Friuli Venezia Giulia ha intanto comunicato la percentuale di affluenza definitiva rilevata alla chiusura dei seggi, attestatasi al 44% (35.604 votanti su 80.650 elettori, di cui 16.863 uomini e 18.741 donne).

