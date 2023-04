Faccia a faccia in North CarolinaIncontro ravvicinato con un orso in giardino. David Oppenheimer si stava rilassando su una sdraio. All’improvviso, mentre l’uomo stava leggendo, si è materializzato un orso. Il confronto ravvicinato, come documenta il video pubblicato su Facebook dall’uomo che vive in North Carolina, è durato qualche secondo: Oppenheimer è rimasto pietrificato, l’orso è fuggito.

(Adnkronos)