Il pareggio non serve a nessuna delle due squadre

Lecce e Sampdoria pareggiano 1-1 nel match valido per la 30esima giornata della Serie A 2022-2023. Pugliesi in vantaggio al 31′ con Ceesay, replica blucerchiata al 75′ con Jesé. Il Lecce interrompe la serie di 6 sconfitte consecutive e sale a 28 punti, senza prendere il largo rispetto alla zona retrocessione. La Sampdoria è ultima con 16 punti.

(Adnkronos)