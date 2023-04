Padova esce senza punti da Verona

WithU Verona – Pallavolo Padova 3-0

(25-17, 25-11, 25-23)



WithU Verona: Sapozhkov 15, Mozic 12, Cortesia 8, Grozdanov 6, Spirito 3, Keita 15, Gaggini (L), Jensen, Zanotti. Non entrati: Magalini, Raphael, Branco (L), Mosca. Coach: Radostin Stoytchev.

Pallavolo Padova: Guzzo 7, Saitta, Volpato 3, Crosato 1, Takahashi 9, Gardini 7, Zenger (L), Canella 3, Desmet 1, Zoppellari, Asparuhov 4, Lelli (L). Non entrato: Cengia. Coach: Jacopo Cuttini

Arbitri: Goitre – Santoro

Durata: 23’, 21’, 31’. Tot.: 1h15’

MVP: Marco Gaggini (WithU Verona)

NOTE. Servizio: Verona errori 11, ace 3; Padova errori 9, ace 2. Muro: Verona 10, Padova 3. Ricezione: Verona 45% (36% prf), Padova 47% (29% prf). Attacco: Verona 58%, Padova 37%.

Padova esce a bocca asciutta dal PalaOlimpia. Verona si impone 3-0 nella prima giornata dei PlayOff 5° posto. MVP il libero Gaggini, ma anche Keita fa una grande gara (15 punti, 80% di efficacia). Tra i bianconeri, invece, il top scorer è Takahashi (9 punti, 2 muri), mentre Gardini si ferma a 7 (1 ace con il 43% offensivo).

Prossimo appuntamento mercoledì sera alla Kioene Arena alle 20.30 contro Modena.

LA CRONACA. Un po’ di cambi nel sestetto di partenza per coach Cuttini: Saitta torna in cabina di regia capitan Volpato al centro, mentre Takahashi in banda sostituisce Desmet. Guzzo recupera dal fastidio muscolare accusato mercoledì sera ed è in campo. Confermati anche Crosato, Gardini e Zenger.

Verona allunga nel punteggio dopo una prima fase di equilibrio (10-6), l’allenatore bianconero interrompe il gioco e mischia le carte, ma non riesce colmare il gap. I padroni di casa ne approfittano e incassano con un buon margine il primo set (25-17).

Nel secondo parziale c’è equilibrio nelle prime battute, poi sono nuovamente gli scaligeri a scappare dopo il punto del 7-7. Da qui Verona infila un parziale di 13-2 che compromette il set per i bianconeri. Cuttini chiama time out per fermare l’emorragia, ma la squadra di Stoytchev è ormai troppo lontana e riesce ad aggiudicarsi anche questo set (25-11).

Totalmente diverso, invece, la terza frazione. Le due squadre si danno battaglia su tutti i punti e l’equilibrio non si rompe. I bianconeri ritrovano buone soluzioni offensive e a muro mentre Verona non mantiene la stessa incisività vista nei due set precedenti. I ragazzi di Stoytchev trovano il primo break nella fase conclusiva (20-18), ma Padova è a contatto. In un finale tirato, però, la spunta ancora Verona che porta a casa la piena posta in palio (25-23).

LA SINTESI DEL MATCH IN REPLICA SU TV7 SPORT. Una sintesi della sfida di questa sera sarà trasmessa Lunedì 17 aprile, alle ore 21 su Tv7 News (canale 19 del digitale terrestre, accedendo mosaico interattivo). Repliche nel corso della settimana sempre su Tv7 Sport con le stesse modalità. Per vedere la programmazione televisiva completa, visitate la sezione “TV e streaming” del sito www.pallavolopadova.com.

MERCOLEDÌ C’È MODENA ALLA KIOENE ARENA. Mercoledì 19 aprile è in programma la seconda giornata dei PlayOff 5° posto con i bianconeri che giocheranno alla Kioene Arena alle 20.30 contro Modena (diretta VolleyballWorld). I biglietti per assistere alla gara sono in vendita online attraverso il circuito Vivaticket, per ulteriori informazioni conoscere il calendario completo e le promozioni attive visitare la sezione “biglietti” del sito www.pallavolopadova.com.

Jacopo Cuttini (Pallavolo Padova): “Sapevamo che il livello si sarebbe alzato. Verona ha sfiorato la semifinale scudetto e anche stasera hanno fatto un’ottima gara e vanno loro fatti i complimenti. Abbiamo approcciato bene i set, ma nei primi due non siamo riusciti a rimanere a contatto, mentre nel terzo ce la siamo giocata fino alla fine. Ora testa a mercoledì che ci aspetta un’altra grande partita davanti al nostro pubblico”.

Francesco Munari

Ufficio Stampa Pallavolo Padova

(Pallavolo Padova)