Piazza Masslo: al via i lavori di rigenerazione

Ci siamo, piazza Jerry Masslo è pronta a riprender vita e a diventare un riferimento per il quartiere e la cittadinanza. Il progetto di rigenerazione della ex piazza Cepol è prossimo alla partenza.

Sabato 15 aprile il gruppo G124 di Renzo Piano, Comune di Rovigo e Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo daranno il via all’inizio dei lavori a Piazza Masslo e lo faranno coinvolgendo la città .

Una giornata di condivisione e di festa in cui gli abitanti del quartiere potranno sentirsi parte attiva del processo di rigenerazione ed iniziare ad affezionarsi alla nuova piazza.

Giovani e famiglie che vivono il quartiere Commenda est di Rovigo, infatti, aiuteranno i borsisti dell’Università di Padova a togliere e accantonare parte degli autobloccanti (le betonelle in cemento) della piazza. Al loro posto, a settembre, verranno piantati una ventina di alberi.

Gli autobloccanti verranno poi riutilizzati dagli studenti della scuola edile per realizzare in futuro alcuni vialetti in zona.

Piazza Jerry Masslo a Rovigo sarà quindi restituita a nuova vita secondo un progetto elaborato da un team di giovani progettisti coordinati da Edoardo Nanne, docente di Composizione Architettonica del Dipartimento Icea dell’Università di Padova che, grazie alle borse di studio, finanziate dal grande architetto Renzo Piano, e al sostegno della Fondazione, hanno lavorato al recupero della piazza.

Abbiamo creduto fin da subito a questo progetto che coniuga un intervento di rigenerazione urbana con l’impegno di giovani professionisti, il tutto sotto la supervisione di un grande progettista. Gilberto Muraro – Presidente Fondazione Cariparo

(Fondazione Cariparo)