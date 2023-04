IL 19 APRILE APERITIVO PER LA RICERCA E PER IL VIMM ALLA PASTICCERIA DESIDERIA

IL RITMO DELLA RICERCA: MERCOLEDI’ 19 APRILE APERITIVO PER IL VIMM ALLA PASTICCERIA DESIDERIA

Non si ferma il “il ritmo della ricerca”.

Continuano gli eventi legati alla promozione della ricerca svolta dal VIMM, la Fondazione per la Ricerca Biometrica Avanzata, che il 19 aprile dalle 18.30 vedono il coinvolgimento della Pasticceria Desideria in via dei Colli 95.

L’Ascom di Padova, oltre all’adozione dei ricercatori, è sempre a fianco al VIMM per contribuire all’opera di sensibilizzazione per la raccolta di fondi per la ricerca e invita quindi chiunque voglia dare un segnale concreto di sostegno al progresso della scienza e della medicina all’aperitivo organizzato al ritmo di ryth&blues mercoledì 19 aprile dalle ore 18.30 presso la Pasticceria Desideria con la Toky Booni Live Band.

Non mancate!

Padova 15 aprile 2023

(Ascom Padova)