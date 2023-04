Piazzola S/Brenta: Contributo regionale “Buono Scuola” 2022-2023

La Regione Veneto, con Deliberazione n. 401 del 07/04/2023, ripropone anche per l’anno scolastico 2022-2023 il “buono scuola” a copertura parziale delle spese sostenute dalle famiglie per l’iscrizione e frequenza degli studenti residenti nel territorio regionale e per l’attività didattica di sostegno degli studenti disabili.

Il buono può essere richiesto dalle famiglie che:

hanno studenti residenti nella Regione Veneto

che hanno frequentato o istituzioni scolastiche primarie, secondarie di I e II grado (statali, paritarie e non paritarie) oppure istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto, che svolgono i percorsi triennali o quadriennali di istruzione e formazione professionale;

hanno speso, per ogni studente almeno € 200,00, per tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza dell’Istituzione;

hanno un ISEE 2023 inferiore od uguale ad € 40.000,00 (in caso di studenti normodotati; sono comunque previste tre fasce, per le quali si rimanda al bando allegato) o € 60.000,00 (se disabili).

Non è richiesto alcun requisito di merito scolastico.

La domanda va presentata esclusivamente via web Buono Scuola – (regione.veneto.it) (nessun uso di carta) a partire dal 10/05/2023 e fino alle ore 12.00 del 12/06/2023 (termine perentorio).

Chi non è dotato di personal computer con connessione ad Internet può avvalersi del supporto delle Istituzioni scolastiche, degli URP Provinciali e dei competenti uffici comunali.



In allegato la locandina informativa e il bando.