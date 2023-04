Comune di Padova: 10 edizione del TEDxPadova

Più di 150 storie raccontate a quasi 15.000 persone. 400 volontari uniti dalla voglia di realizzare un evento senza precedenti per la propria città e più di 100 partner – tra piccole e grandi imprese, istituzioni, enti locali, associazioni di categoria e università – che hanno voluto credere nel progetto e supportarlo lungo tutto il suo cammino. Sono questi i numeri che festeggerà il TEDxPadova durante la sua decima edizione, in programma per sabato 15 aprile a partire dalle 15:30, presso il Centro Congressi di Padova.

Fin dalla sua nascita nel 2013, la squadra di TEDxPadova si è posta un unico obiettivo: creare una vera e propria piattaforma d’avanguardia per promuovere idee di valore e connessioni per la città e della città. Per questo, grazie a numerose personalità provenienti da ogni campo della conoscenza e della cultura, l’evento ha condiviso con i padovani prospettive moderne e pensieri ispiratori, offrendo così un luogo d’incontro per il racconto di storie di vita e visioni innovative. Un momento di confronto che si è radicato a tal punto nel tessuto e nel dna della città da far registrare ogni anno sold out.

In questi dieci anni, il format ha continuato a crescere e a evolversi, fino a diventare un punto di riferimento per la comunità e un importante catalizzatore di idee e driver di innovazione. Ed è proprio per questo che il fil rouge dell’evento sarà il Dieci, che sarà anche il numero degli speaker che saliranno sul palco di Padova Congress e che con le loro parole regaleranno al pubblico nuove ispirazioni sul mondo e disegni lontani dall’ordinario.

“Grazie al nostro TEDx, negli anni la città di Padova è diventata un vero e proprio motore di innovazione, cambiamento e una fucina di idee e contaminazioni culturali nel Nordest – spiega Carlo Pasqualetto, licensee di TEDxPadova – Fin dalla prima edizione ha voluto essere un luogo d’incontro privilegiato e collettore di menti eccezionali, che hanno portato la loro visione, i loro valori e le loro prospettive non convenzionali e che anche quest’anno regaleranno le loro storie alla comunità padovana. Ma non solo, attraverso la nostra “conferenza spettacolo”, abbiamo avuto la possibilità di dar vita a importanti progetti per la città, che si diramano in numerosi ambiti, come l’arte e la cultura, l’inclusione sociale e la salvaguardia dell’ambiente e che anche quest’anno confermano il nostro impegno per rendere la città ancora più attrattiva e visionaria”.

“Tutti questi momenti di scambi di idee, connessioni umane e confronti di storie di vita richiedono grande lavoro, forte dedizione e un’importante struttura organizzativa. Ma da 10 anni, questo enorme sforzo collettivo ci ripaga con tanti risultati e soddisfazioni, che si ripartiscono fra tutti i protagonisti di TEDxPadova – commenta Edonella Bresci, event manager di TEDxPadova – In primis il team di volontari, senza il quale il progetto non potrebbe vedere la luce, ma anche tutta la rete di imprese e istituzioni partner e sponsor, che anno dopo anno sono sempre più orgogliose di prendere parte al nostro evento. Ultimi ma non per importanza i nostri speaker, che con la loro passione e le loro parole, dal bollino rosso del nostro palco ci regalano ogni anno emozioni indimenticabili. Anche loro nel tempo si sono appassionati alle storie del nostro TED e si sono legati a lui e alla nostra città. Per questo, il 15 aprile, in sala con noi ci saranno più di 70 speaker delle passate edizioni, pronti ad ascoltare nuove idee di valore dedicate a questo splendido anniversario”.

LA PRESENTATRICE E GLI SPEAKER

A presentare l’evento sarà Brenda Lodigiani, attrice, imitatrice e conduttrice, che con il suo stile ironico e spigliato introdurrà le storie dei 10 speaker di TEDxPadova Dieci:

SARA STEFANIZZI (in arte KUROLILY): la streamer e videogiocatrice da più di 200mila follower, che sul palco di TEDxPadova racconterà il suo modo di comunicare con le nuove generazioni. Un dialogo costruttivo e costante, che dalle piattaforme social come Twitch riesce ad approdare anche sul mondo offline, costruendo scambi di valore, di energie e di utilità sociale.

GIANCARLO COMMARE: il giovane attore rivelazione, che evocherà un tema molto sentito dalla sua generazione e non solo, ovvero i pericoli della ricerca costante della perfezione e dell’eccellenza a tutti i costi.

MARGHERITA TERCON: l’influencer con la sindrome di Asperger, che ogni giorno combatte gli stereotipi sull’autismo e che darà voce ai “bambini di vetro”, ovvero di quelle persone cresciute in una famiglia in cui uno o più membri hanno una disabilità, e che spesso proprio per questo motivo rimangono invisibili e trasparenti.

LORENZO MARINI: eccellenza nel mondo dell’arte e della pubblicità, che con le sue idee ha portato in alto il nome dell’Italia nel mondo. Creatività, unicità, immaginazione e determinazione, saranno le parole chiave del suo speech.

MARIA FOSSATI: la designer di protesi robotiche per l’uomo, che attraverso la sua esperienza umana e professionale, spiegherà al pubblico di Padova Congress perché indossare un arto meccanico, e di conseguenza “completare” il proprio corpo, non significa soltanto compensare un deficit funzionale ma prima di tutto regala un’emozione in grado di risuonare a livello profondo in ciascuno di noi.

DUCCIO FORZANO: l’autore dietro alle telecamere di alcuni dei programmi più seguiti della tv italiana, che ha scoperto il fascino e la bellezza di questo mestiere a 35 anni, grazie alla fiducia riposta in lui da Claudio Baglioni. Grazie alla sua storia di riscatto sociale e incredibile forza d’animo, andremo a fondo nella relazione tra talento, occasioni da cogliere e voglia di rivincita.

LENA PERNAS: la giovane scienziata che dirige un laboratorio di ricerca sull’immunologia e che 10 anni fa è stata tra le prime volontarie della conferenza TED patavina. Dopo aver viaggiato per il mondo per le sue attività di ricerca, torna a Padova per raccontare la sua storia e accompagnarci alla scoperta del mondo dell’immunologia e delle scoperte che ci permetteranno di “invecchiare meglio”.

GIULIO BUCIUNI: il docente del Trinity College di Dublino, che studia le città, la distribuzione geografica dell’innovazione e degli impatti economici e sociali che essa produce. Con il suo speech ci racconterà la storia di 10 città “underdog” che, alla pari delle grandi metropoli occidentali, si stanno adoperando per essere sempre più competitive e rimuovere le barriere che separano lo sviluppo e la crescita delle periferie.

ANGELA TROCINO: la ricercatrice dell’Università di Padova, che ci descriverà come evolverà la nostra alimentazione tra 10 anni. Cosa mangeremo? Cosa sta cambiando? Come soddisferemo i nostri fabbisogni nutrizionali e alimentari, in un mondo sempre popolato e con sempre meno risorse? Questi alcuni degli interrogativi ai quali proveremo a rispondere.

FLAVIO FUSI PECCI: l’esperto di evoluzione stellare, che porterà gli ospiti di TEDxPadova in un viaggio alla scoperta delle origini del cosmo. Assieme a lui, scopriremo cosa è successo veramente nei primi istanti di vita dell’universo e capiremo come sarà il futuro di noi “figli delle stelle” tra 10 milioni di anni.

SOSTENIBILITÀ E INIZIATIVE

Anche in questa decima edizione, il team di TEDxPadova si fa promotore di iniziative di sostenibilità ambientale e di supporto alla lotta contro al greenwashing.

Grazie ai veicoli elettrici di Superauto, che porteranno gli speaker alla location della conferenza, e alla partnership con Atlante, che fornirà le proprie colonnine per la ricarica delle vetture, l’evento giocherà un ruolo attivo nel percorso per una mobilità più sostenibile. Non solo, TEDxPadova appoggia anche il progetto “Are you R”, programma europeo che mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza del riciclo della plastica.

Non solo, al fianco di Storeis, TEDxPadova ha creato “Digital-mente”: un progetto a favore della formazione e dell’integrazione socio-lavorativa dei Care Leavers, giovani neo-maggiorenni che hanno vissuto buona parte della loro vita lontani dalla propria famiglia di origine, in comunità o in affidamento e Neet, ragazzi tra i 20 e i 30 anni che risultano inattivi, ossia che non lavorano e non sono inseriti in progetti di istruzione e faticano a trovare il percorso di studio o di lavoro più adatto a loro. L’iniziativa è stata realizzata con il supporto del Comune di Padova – i cui servizi sociali si sono occupati della selezione dei ragazzi coinvolti – e Quipsico.

“Grazie alla connessione di persone, esperienze e opportunità generiamo impatto positivo sul territorio, condividendo il nostro know-how, promuovendo l’innovazione e ponendoci come centro di competenze digitali – afferma Andrea Vit, Ceo & Founder di Storeis – La collaborazione con TEDxPadova conferma questo nostro impegno. In particolare, Digital-mente vuole essere un aiuto concreto per i target più fragili, un progetto formativo completamente gratuito, dedicato a care leavers e Neet, per accompagnare i giovani in difficoltà a intraprendere un percorso come digital marketer e ottenere maggiori opportunità lavorative“.

Anche il digitale sarà protagonista di uno dei progetti speciali realizzati dal team che grazie alla collaborazione di Crédit Agricole e degli “Unfluencer” – gruppo di ragazzi under 30 nato nel 2022, che usano i social per fare divulgazione in maniera pop e accattivante – hanno creato un manuale di utilizzo consapevole del web.

“Siamo orgogliosi di far parte della squadra di TEDxPadova e di averne accompagnato la crescita in questi anni – dichiara Maria Teresa Innocente, direttrice regionale in Veneto di Crédit Agricole Italia – Fin dagli esordi abbiamo riconosciuto in questa iniziativa un forte stimolo all’innovazione come leva di sviluppo economico e sociale del territorio. Oggi rinnoviamo convintamente il nostro sostegno spinti anche dalla grande attenzione sviluppata dal TEDxPadova verso i temi della sostenibilità e dell’inclusione sociale, una sensibilità che ci accomuna. In particolare, in occasione dell’edizione del decennale, abbiamo deciso di affiancare la realizzazione della guida digitale degli Unfluencer con l’obiettivo di promuovere, soprattutto tra i giovani, un utilizzo consapevole e rispettoso dei social e del web“.

“Gli Unfluencer sono “In-formatori consapevoli” che vogliono informare e innovare il modo di fare formazione: sono un gruppo di giovani, seguiti da oltre 2 milioni di follower sui social, che parlano ad altri giovani e che strizzano l’occhio anche agli adulti – spiega Michele Massimo Casula, che assieme a Andrea Nuzzo è co-fondatore del gruppo e di Billover3.0, società che finanzia e promuove il progetto grazie a collaborazioni con enti pubblici e aziende eticamente corrette – Il nome deriva da due parole: Unconventional e Influencer. La loro Mission è diventare un modello che influenzi positivamente e consapevolmente la propria community, grazie alla quale, su Telegram e Twitch, ogni giorno nascono dibattiti e spunti di riflessione utili per comunicare anche offline. Infatti, l’impegno sociale degli Unfluencer è rivolto soprattutto alle scuole e alle università, dove in presenza affrontano temi attuali come la sostenibilità, la prevenzione e l’informazione corretta. Ed è proprio per questo che a TEDxPadova hanno scelto di portare la loro guida alla consapevolezza digitale e la loro storia come testimonianza che sul web l’intelligenza può generare tendenza”.

Ma la cultura e la conoscenza potranno essere toccate con mano anche durante l’evento stesso: Ispirati dallo slogan TED “Ideas Worth Spreading“, la squadra ha ideato “Ideas Worth Reading“, uno spazio dedicato ai libri scritti dalle grandi menti che negli anni hanno calcato il bollino rosso di TEDxPadova. In partnership con True Design e Italy Post, il 15 aprile verrà riservata a Padova Congress un’area libreria, un ambiente accogliente e confortevole in cui i partecipanti potranno scoprire e acquistare le pubblicazioni dei 150 speaker che hanno partecipato alle dieci edizioni della conferenza.

Infine, anche quest’anno la conferenza sostiene le iniziative locali di inclusione sociale, come il progetto Dadi Home, la prima struttura recettiva del padovano gestita interamente dalla cooperativa Vite Vere Down Dadi, all’interno della quale alloggeranno gli speaker della conferenza durante la loro permanenza a Padova per l’evento.

LE PERFORMANCE ARTISTICHE

Per questo decennale, non saranno solo le storie degli speaker le uniche protagoniste, ma ci saranno numerosi momenti dedicati alla musica, all’arte e alla creatività.

Coordinati dalla direzione creativa di Alice Nereide Cossa, giovani attori e ballerini si alterneranno sul palco per raccontare e portare in scena la loro interpretazione del significato del Dieci. Ad accompagnare le performance, ci sarà la musica live della “Unipd Big Band”, orchestra jazz dell’Università di Padova, diretta dal maestro Franco Nesti.

Inoltre, durante i mesi di febbraio e marzo, TEDxPadova ha collaborato con il Teatro Stabile per l’organizzazione della rassegna teatrale – sviluppatasi in venti serate, la maggior parte delle quali sold out – dal titolo “Fratelli, esercizi di coesistenza”, un progetto ideato dalla compagnia teatrale Amor Vacui diretta da Lorenzo Marangoni. Ogni sera un ospite tra gli ex speaker di TEDxPadova che ha condiviso con il pubblico la propria visione del tema “fratelli”, portando sul palco la propria esperienza di vita. Sul palco di TEDxPadova Dieci, sei giovani attori riproporranno un piccolo cult della rassegna.

LA BAG D’AUTORE

Come da tradizione, ogni anno TEDxPadova affida ad un artista la creazione della borsa personalizzata, regalo utile e sostenibile per tutti i partecipanti all’evento. L’artista della bag TEDxPadova 2023 sarà uno degli speaker: Lorenzo Marini, artista e direttore creativo di fama internazionale, che reinterpreterà il concetto del Dieci.

“Come le lettere, anche i numeri possiedono una loro personalità propria. Nel celebrare artisticamente la bellezza formale di queste geometrie, mi piace ritornare alle associazioni spontanee che ogni lettera e ogni numero può generare – spiega Lorenzo Marini – Il numero dieci è formato da una linea verticale e da un cerchio. Ma infiniti sono le idee creative per ridisegnare questi simboli. Per il numero uno ho rielaborato il codice a barre Ean, usato in 150 paesi del pianeta è presente in ogni oggetto che compriamo. Aggiungere colore e modificare la silhouette è l’idea per raccontare in modo nuovo un numero graficamente semplice. Lo zero è una forma geometrica semplice, ma messo vicino ad un altro numero diventa un moltiplicatore. Ecco perché l’ho immaginato come un universo, un insieme di infiniti piccoli cerchi che connessi tra di loro formano questo numero magico e fantastico”.

I BIGLIETTI

I biglietti sono acquistabili online sulla pagina Eventbrite dell’evento, con tariffe differenti in base alle modalità di fruizione – Platea (40 €), Tribuna (35 €) o Galleria (30 €). Sono previsti inoltre biglietti agevolati per gli studenti dell’Università degli Studi di Padova, l’associazione Alumni e gli Amici dell’Università di Padova (18 € per la Balconata o 30 € per la Tribuna).

PATROCINI E PARTNER

TEDxPadova è patrocinato dal Comune di Padova, l’Università degli Studi di Padova, Camera di Commercio Padova, Padova Looking Ahead & Beyond, Venice Promex, Confindustria Veneto Est, Alumni e Amici dell’Università di Padova.

“Paul Graham ricorda che ogni città ci manda uno specifico messaggio di valore. Quello di Padova è certamente legato all’innovazione e alla sperimentazione e il TED contribuisce ad amplificare quel messaggio – spiega Margherita Cera, assessore con deleghe relative all’innovazione – É quindi una grande ricchezza per Padova ospitare uno dei TED più importanti d’Italia, che da dieci anni porta in città idee di valore, storie di scienza e cultura che contribuiscono a rendere Padova una città che guarda al futuro senza la paura di cambiare”.

L’appuntamento è realizzato con la collaborazione dei Platinum Partner Crédit Agricole, Deloitte e Storeis; dei Golden Partner Alì, iGuzzini, Show Club, AD010, Auxiell, Atlante, Dab, Fimic e AzzurroDigitale; dei Silver Partner Cimba, UniSmart, Pittarello, Polaroid, e Gta e Pettenon; dei Bronze Partner My English School, LS Lexjus SInacta, Amajor, Awms, Morato, Fondazione Cariparo e Renoir Rovigo Roverella.

“Abbiamo accompagnato TEDx Padova agli inizi del suo percorso – conferma Cristiano Nacchi, Audit Partner di Deloitte – Dopo dieci anni ci ritroviamo insieme e, con lo stesso entusiasmo di allora, vogliamo supportare una realtà così vitale in grado di stimolare il pensiero del cittadino del futuro in un cammino di continua innovazione per dare risposta alle sfide che abbiamo di fronte. Anche Deloitte supporta le aziende che investono in innovazione in un percorso che ci vede e ci vedrà sempre più impegnati“.

I progetti speciali sono realizzati grazie a AreYouR, Cooperativa Dadi, Quipsico, Teatro Stabile Veneto e Unfluencer. I Technical Partner sono Circuitozero, Marmalade, Adver Italia, Sonda, siteBysite, True Design, ItalyPost, Wth Studio, Marcolongo Pubblicità e Whitecup. Supporter del progetto sono Padova Congress, MetropolisAdv, Meitei, DìSalute e Snack Italy. Official Media Partner è Il Mattino di Padova, Official Radio è Radio Company, Official Mobility Partner è Superauto S.p.a. I Media Partner sono Good Living, Vpocket, Extramag, Il Bolive, Radio Padova e Radio 80.

Maggiori informazioni su TEDxPadova

Un progetto cominciato nel 2014 grazie alla volontà di un gruppo di giovani che si riunivano in un garage e che negli anni è cresciuto diventando sempre più ambizioso. Adesso, a distanza di 10 anni, TEDxPadova è diventata una delle realtà più consolidate del territorio padovano. TEDxPadova è ideato e promosso da 90 volontari, giovani e meno giovani con personalità e percorsi differenti, uniti in un unico obiettivo: condividere idee innovative per immaginare un futuro migliore. TEDxPadova è un luogo d’incontro per incoraggiare la condivisione di idee innovative e stimolare il potenziale umano della nostra città.

TED e TEDx

TED è un’organizzazione no-profit il cui obiettivo è diffondere idee di valore, solitamente sotto forma di brevi ma potenti talk (18 minuti o meno). Nasce nel 1984 come conferenza sulla tecnologia, l’intrattenimento e il design. Oggi invece, le conferenze TED trattano una grande varietà di argomenti, dalla scienza, al business, alle tematiche globali, in più di 110 lingue. TEDx Il programma è organizzato in modo da dare alle comunità locali, organizzazioni ed individui, l’opportunità di stimolare il dialogo tramite esperienze simili a TED, ma a livello locale. Per organizzare un TEDx è necessario essere approvati dall’organizzazione TED e ottenere la relativa licenza. L’organizzazione TED fornisce il modello guida generale per l’organizzazione degli eventi TEDx, ma i TEDx sono realizzati in modo indipendente.

Tutte le informazioni su speaker ed evento sul sito www.tedxpadova.org.

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)