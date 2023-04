Padova batte Taranto e vince il girone

Pallavolo Padova – Gioiella Prisma Taranto 3-1

(25-13, 25-21, 22-25, 25-18)



Pallavolo Padova: Gardini 21, Crosato 3, Canella 7, Zoppellari 1, Guzzo 14, Zenger (L), Desmet 13, Takahashi 7, Lelli (L), Cengia 4, Asparuhov 7. Non entrati: Volpato, Saitta. Coach: Jacopo Cuttini.



Gioiella Prisma Taranto: Ekstrand 9, Alletti 2, Larizza 3, Rizzo (L), Gargiulo 10, Andreopoulos 24, Cottarelli. Non entrato: Falaschi. Coach: Vincenzo Di Pinto.

Arbitri: Verrascina – Rossi

Durata: 21’, 26’, 28’, 25’. Tot. 1h40’.

Spettatori: 1.385.

Incasso: €2.641,02

MVP: Davide Gardini (Pallavolo Padova)

NOTE. Servizio: Padova errori 16, ace 6; Taranto errori 10, ace 2. Muro: Padova 14, Taranto 8. Ricezione: Padova 60% (32% prf), Taranto 50% (22% prf). Attacco: Padova 55%, Taranto 45%.

Prova convincente di Padova che batte in quattro set Taranto e si aggiudica il primo posto del girone preliminare dei PlayOff 5° posto. Da evidenziare i 14 muri bianconeri e il 55% in attacco complessivo, mentre il miglior giocatore dell’incontro è stato Gardini che ha trascinato i suoi con 21 punti (top scorer), 3 muri, 3 ace e 52% di efficacia.

Da sabato 16 aprile via al prossimo turno contro Verona, Modena, Perugia e Monza.

LA CRONACA. Coach Cuttini conferma il 6+1 dell’ultima uscita, con Gardini e Desmet in banda, Zoppellari in palleggio e Guzzo opposto. Al centro Crosato e Canella e Zenger libero. Avvio fulminante di Padova che sfrutta l’ottima vena di Desmet in battuta e scappa subito 5-1. Di Pinto ferma il gioco, ma i bianconeri trovano le giuste soluzioni per creare un margine ancora più consistente e, praticamente senza nessuna sofferenza, incassano agevolmente il primo set (25-13).

Il secondo set è più equilibrato. Taranto inizia con un piglio convinto e trova per prima il break. Con il passare dei minuti, però, sono nuovamente i padroni di casa a fare la voce grossa e a riprendere in mano le redini della sfida. I bianconeri lavorano bene a muro e in contrattacco, non lasciando scampo ai pugliesi che, alla distanza, sono costretti a cedere anche questo parziale (25-21).

L’equilibrio resiste anche nella terza frazione. I martelli patavini sono ben serviti da Zoppellari, ma anche Guzzo, Crosato, Canella e Cengia rispondono presente. Lo scatto di Taranto arriva nel finale di set, quando aumenta la pressione e i bianconeri faticano più di quanto fatto nei precedenti set. L’attacco decisivo è di Ekstrand, che sfrutta un mani fuori del muro padovano per portare i suoi al quarto set (22-25).

La quarta parte di gara è punto a punto solo in avvio, poi Padova prende il largo, aiutata anche dal supporto di Takahashi dalla panchina. Di Pinto chiama time out sul 21-14, ma ormai la squadra di Cuttini è lontana e chiude la gara, garantendosi i PlayOff 5° posto che cominceranno nel weekend compreso tra il 15 e il 16 aprile.

DOMANI IL NUOVO CALENDARIO. Nella giornata di domani i bianconeri conosceranno giorno e orario del prossimo turno, mentre le avversarie si conoscono già: si tratta di Modena, Perugia, Monza e Verona. Due di queste squadre si affronteranno alla Kioene Arena nelle date comprese tra il 16, 19, 22, 25 e 30 aprile. Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti, consultare la sezione dedicata http://pallavolopadova.com/biglietti/.

Davide Gardini (Pallavolo Padova): “Siamo contenti di aver passato il turno. Abbiamo affrontato una squadra che in SuperLega ci ha dato filo da torcere, anche se oggi erano un po’ in emergenza. Ora ci aspettano altre quattro partite con avversari di alto valore e la nostra speranza è di continuare ad offrire buone prestazioni davanti al nostro pubblico.”.

