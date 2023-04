Le Orchestre sociali. Con La musica Si può FaRe: convegno internazionale a Villa Contarini sabato 22 aprile

Il 22 aprile 2023, in seguito al successo della prima edizione nel 2022, Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (Padova) ospita il convegno internazionale “Le Orchestre Sociali. Con La musica Si può FaRe”, giornata dedicata alle Orchestre Sociali promossa e organizzata dalla Fondazione G. E. Ghirardi ONLUS.

L’evento nasce in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti (CNAPM) ed è patrocinato da Regione del Veneto, Provincia di Padova, Città di Piazzola sul Brenta, Conservatorio di musica “C. Pollini” di Padova, Conservatorio di musica “A. Steffani” di Castelfranco Veneto (TV).

ll focus del convegno è l’individuazione dei contesti in cui possono sorgere orchestre che utilizzano la musica come luogo di condivisione e di unione e come prevenzione del rischio sociale.

Gli esperti individuati, attraverso le riflessioni della giornata e grazie all’incontro dialogico all’interno di una tavola rotonda, avranno l’incarico di stilare linee guida per avviare un percorso orchestrale, considerando quali sono i requisiti, i contenuti didattici e le professionalità docenti necessarie per poter organizzare e creare un’orchestra inclusiva e accessibile a tutti.

Saranno presenti direttori artistici di orchestre sociali italiane e straniere.

Tra i relatori Pablo Gonzàlez Martinez, fondatore e direttore di Vozes, e i fondatori del “Coro de Manos Blancas”, Naybeth García López e Jhonny Gómez Torres, cresciuti nel celebre Sistema di orchestre giovanili del Venezuela, ideato dal Maestro Josè Antonio Abreu.

La giornata è destinata a musicisti, preparatori d’orchestra, direttori dei Conservatori di musica, dirigenti scolastici, docenti AFAM, insegnanti ed educatori.

L’evento si concluderà con la dimostrazione dei risultati del laboratorio “Modello didattico Coro de Manos Blancas”, condotto dai fondatori dal 17 al 22 aprile presso la Scuola Primaria “P. Camerini” ICS “L. Belludi” di Piazzola sul Brenta (Padova) con la partecipazione di studenti dei conservatori del Veneto.

Ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti, con prenotazione via mail: [email protected]

Informazioni:

(Provincia di Padova)