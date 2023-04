Fvg, Fedriga “Alleanza con la Polizia garanzia risultati positivi”

TRIESTE (ITALPRESS) – “La grande alleanza tra istituzioni continua a dare risultati positivi su tutto il nostro territorio. Pertanto siamo onorati nel proseguire nella stretta e proficua collaborazione con la Polizia di Stato nell’ambito delle competenze affidate alla Regione. Un’azione di costante supporto, anche attraverso contributi di carattere economico, a favore delle Questure del Friuli Venezia Giulia. In particolare pensiamo alle innovative strumentazioni di contrasto alla criminalità acquisite grazie ai fondi regionali”. Lo ha affermato oggi il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine della cerimonia del 171° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato ospitata dal Teatro Verdi di Trieste.

Il governatore si è soffermato anche sullo stato di emergenza deliberato dal Governo per affrontare la questione migranti. “Si tratta di uno strumento per garantire una risposta più rapida a una situazione effettivamente allarmante – ha sottolineato Fedriga -. I numeri delle persone in arrivo, soprattutto dal Nord Africa, sono impressionanti, così come sono in deciso aumento rispetto al passato quelli riguardanti la rotta balcanica”.

“Per trovare una soluzione è necessario però un intervento dell’Unione europea con un forte coinvolgimento dei Paesi interessati direttamente dai flussi migratori”. “Per quanto riguarda in particolare il Friuli Venezia Giulia – ha concluso il governatore – auspichiamo un rafforzamento degli accordi con la Slovenia per quanto riguarda le riammissioni”. Nel corso della cerimonia il governatore Fedriga ha preso anche parte alla premiazione di agenti e ufficiali della Polizia di Stato che si sono contraddistinti in diverse attività.

foto: ufficio stampa regione Friuli Venezia Giulia

(ITALPRESS).