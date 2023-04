Ucraina, 007 Gb: “Da Russia sforzi significativi per difesa Zaporizhzhia”

“Probabilmente Mosca si è impegnata molto in opere difensive perché è convinta che Kiev stia considerando un attacco a Melitopol”Londra, 12 apr. Nelle ultime settimane la Russia ha compiuto “sforzi significativi per costruire una linea di difesa nella parte occupata della regione di Zaporizhzhia. In particolare, responsabile per quest’area è il gruppo meridionale delle truppe russe”. Lo scrive su Twitter l’intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano sulla guerra in Ucraina.“La Russia ha ora completato la costruzione di tre livelli di zone di difesa su circa 120 chilometri. Sono costituiti da una prima linea di posizioni di combattimento avanzate, e quindi da due zone di difesa quasi continua e più complessa. Ogni zona si trova a circa 10-20 chilometri dietro quella anteriore”, si legge nel messaggio del ministero della Difesa di Londra.“Probabilmente la Russia si è impegnata molto in queste opere difensive, poiché è convinta che l’Ucraina stia considerando un attacco alla città di Melitopol”, aggiunge l’agenzia di intelligence.

(Adnkronos)