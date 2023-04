Champions League, Milan-Napoli: la lista dei convocati di Pioli e Spalletti

Quarti di finale d’andata in programma oggi al San Siro di Milano alle 21

Milano, 12 apr. – I tecnici di Milan e Napoli, e , hanno diramato la lista dei convocati, in vista dell’andata dei quarti di finale di Champions League tra rossoneri e partenopei oggi, mercoledì 12 aprile, alle 21 allo stadio San Siro di Milano.

Ecco di seguito l’elenco dei giocatori a disposizione.

I convocati del Milan

Portieri: Mirante, Maignan

Difensori: Gabbia, Kjaer, Kalulu, Calabria, Ballo-Touré, Thiaw, Theo Hernandez, Tomori, Florenzi

Centrocampisti: Pobega, Tonali, Krunic, Bennacer, Saelemaekers

Attaccanti: Origi, Rebic, De Ketelaere, Diaz, Messias, Leao, Giroud

Per i rossoneri sono assenti soltanto i giocatori non presenti in lista Uefa.

I convocati del Napoli

Portieri: Gollini, Idasiak, Meret

Difensori: Bereszynski, Di Lorenzo, Mario Rui, Kim, Olivera, Ostigard, Juan Jesus, Rrahmani

Centrocampisti: Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zielinski

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Politano, Raspadori

Per i partenopei Victor Osimhen e Giovanni Simeone

(Adnkronos)