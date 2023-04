Accesso di animali domestici negli esercizi di vendita

Il Ministero della Salute recentemente è stato invitato ad esprimersi in ordine alla possibilità di accesso degli animali domestici nei locali degli esercizi di vendita di alimenti.

In sintesi il Ministero sostiene che eventuali limiti di accesso possono essere posti dall’autorità sanitaria locale oppure dal singolo imprenditore. In questo caso l’esercente che consente l’ingresso di animali negli spazi di vendita deve garantire che questi non possano entrare in contatto diretto o indiretto con gli alimenti, sia sfusi che confezionati, dei quali devono sempre essere garantiti igiene e sicurezza attraverso il proprio sistema di gestione, ad esempio con le empio procedure gestionali, per azioni preventive, per azione correttive, ecc..

In allegato due note del Ministero:

MIN_SAL_27-01-2023

MIN_SAL_21-02-2023

(Confartigianato Imprese Padova)