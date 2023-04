Vademecum sul bilancio per gli enti del Terzo settore di piccola dimensione

CSVnet, Forum Nazione del Terzo settore e CSV Marche hanno realizzato un documento per orientarsi nella compilazione del modello D

La scadenza per il deposito all’interno della piattaforma del registro unico nazionale del Terzo settore della documentazione contabile è fissata al 30 giugno.

Per gli enti che hanno conseguito in un anno proventi inferiori a 220.000 euro, il bilancio può essere redatto con il rendiconto per cassa secondo la modulistica del decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 marzo 2020.

Cantiere Terzo settore promuove il vademecum realizzato da CSVnet, Forum Nazionale del Terzo settore e CSV Marche dal titolo “Il rendiconto per cassa degli enti del Terzo settore di piccole dimensioni. Un’analisi del modello D per orientarsi nella compilazione“.

Fonte: Cantiere Terzo Settore.

(CSV di Padova)