I fondi regionali destinati al Centro antidiscriminazioni Maria Silvia Spolato per l’attività di accoglienza e sostegno per le persone Lgbt+ verranno illustrati in conferenza stampa

martedì 11 aprile, alle ore 12:00

sala Bresciani Alvarez – Palazzo Moroni

Saranno presenti:

Margherita Colonnello, assessora al sociale

Elena Ostanel, consigliera regionale

Marta Nalin, consigliera comunale

I rappresentanti del Centro Spolato

