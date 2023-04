Don Paolo Doni ha raggiunto il Padre

Mons. Paolo Doni all’alba del Sabato Santo – 8 aprile 2023 – ha raggiunto la pace e ora riposa tra le braccia del Padre. Nei giorni scorsi era stato colpito da una grave emorragia cerebrale che non gli ha dato scampo. Per lui si era pregato insieme al vescovo Claudio nella Via Crucis di mercoledì sera all’Opsa e nella messa del Crisma del giovedì santo, insieme a tutto il presbiterio riunito.

In questi giorni di Pasqua di Risurrezione lo ricordiamo per il bene e La Sapienza che ha elargito nella sua vita, al dolore per la perdita si unisce un corale ringraziamento al Signore per il dono che è stato.

Don Paolo Doni nasce a Paluello di Strà (Ve) il 23 luglio 1944 ed è ordinato presbitero il 20 aprile 1968.

Nell’agosto 1968 è inviato a Crespano del Grappa come cooperatore. Un anno dopo è a Borca di Cadore (BL) come Vice-Rettore dell’Istituto Dolomiti Pio X.

Viene poi destinato agli studi presso la Facoltà Teologica Interregionale di Milano e nel settembre 1971 continua il percorso accademico presso l’Accademia Alfonsiana di Roma dove anche acquisisce il dottorato in Teologia morale.

Rientrato a Padova, a partire dal febbraio 1976 è Difensore del Vincolo del Tribunale Ecclesiastico Regionale Veneto, mentre nel luglio successivo lo diventa anche per il Tribunale Ecclesiastico diocesano. A ottobre 1978 inizia la docenza di Teologia morale in Seminario maggiore.

Nel marzo 1985 è membro di nomina vescovile del Consiglio presbiterale diocesano (1985-1990), incarico che poi si sarebbe protratto anche nei trienni successivi (1990-1993, 1996-2002). Tra settembre e novembre 1986 diventa Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Lanza, Vicario episcopale per l’apostolato dei laici, Assistente diocesano dell’Azione cattolica e canonico onorario della Cattedrale.

Del maggio 1992 è l’indicazione del Consiglio presbiterale come membro della Commissione presbiterale regionale per gli anni 1992-1997. A partire dal gennaio 1994 è convisitatore della Ia visita pastorale del vescovo Antonio Mattiazzo.

Nel novembre 1996 riceve l’incarico di responsabile diocesano per il Giubileo del 2000. Dall’autunno 2000 e fino all’autunno 2007 è arciprete di Conselve, da dove viene richiamato per la nomina a vicario generale.

Quando il vescovo Antonio Mattiazzo conclude il suo ministero a Padova, il Collegio dei Consultori lo nomina amministratore diocesano nel luglio 2015. Con l’arrivo del vescovo Claudio, don Paolo è inizialmente nominato delegato ad omnia e successivamente confermato come vicario generale. A dicembre 2016 don Paolo presenta la rinuncia all’incarico e viene nominato amministratore parrocchiale di Bertipaglia, dove si trattiene fino all’estate 2023. Nel frattempo (febbraio 2017) era stato nominato direttore spirituale della Fondazione Opera Immacolata Concezione di Padova e delle residenza dislocate nel territorio.

Dall’autunno 2022 don Paolo aveva messo la sua residenza presso la Casa del clero. Una grave e improvvisa emorragia cerebrale, sopraggiunta nella serata di martedì 4 aprile, ha causato il ricovero e la morte sopraggiunta nel primo mattino del giorno 8 aprile 2023, Sabato Santo.

Notizia in aggiornamento

(Diocesi di Padova)