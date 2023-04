Berlusconi ricoverato, terza notte in terapia intensiva

Poco dopo le 8.30 è arrivato al San Raffaele il suo medico di fiducia, Alberto Zangrillo. Ieri le rassicurazioni dei familiari

Milano, 08 apr. – Terza notte in ospedale per Silvio Berlusconi, all’ospedale San Raffaele di Milano a seguito di un’infezione polmonare. Il leader di Forza Italia, , anche ieri ha ricevuto la visita dei familiari e di alcuni amici di lunga data, che hanno rassicurato sulle sue condizioni dicendosi “fiduciosi” mentre resta accanto al Cavaliere la sua compagna, Marta Fascina.

Questa mattina, intanto, poco dopo le 8.30, è arrivato in ospedale il suo medico di fiducia, Alberto Zangrillo, senza rilasciare dichiarazioni. Si resta in attesa di capire se nel corso della giornata verrà diramato un bollettino medico sulle condizioni dell’ex premier.

(Adnkronos)