Arabia Saudita, il governo investe 38 miliardi nei videogiochi

Il governo dell’Arabia Saudita ha intenzione di investire 38 miliardi di dollari nell’industria dei videogiochi, con il chiaro intento di diventare uno dei poli principali al mondo per l’intrattenimento digitale. Secondo un report di Bloomberg, infatti, una delle società basate su fondi pubblici del Paese, Savvy Gaming Group, intende collaborare con tutte le aziende multinazionali delle quali il governo saudita possiede azioni. Nelle ultime settimane quest’ultimo ha ad esempio alzato la quota posseduta di Nintendo dal 6 all’8.26 per cento. Il governo ha interessi anche in altre grandi compagnie delle settore come Embracer, EA e Take-Two. Savvy ha anche dichiarato che inizierà a occuparsi di competizioni online ed Esports, e che nei prossimi mesi diventerà a sua volta publisher di videogiochi. Savvy Games Studio, al momento formato da 45 persone, ha in programma il debutto con un gioco per smartphone, che verrà seguito dai uno per console. Secondo Bloomberg il paese sarebbe intenzionato anche all’acquisto del 100% di un grosso sviluppatore occidentale, con un budget previsto di 13 miliardi di dollari.