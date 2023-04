Coppa eFootball Italia, finali al Comicon di Napoli

Dopo cinque mesi, la Coppa eFootball Italia entra nelle fasi finali. La prima edizione del progetto eFootball Esports di Konami sta per raggiungere il proprio apice, i sette club in gara hanno completato i processi di selezione e possono ora finalizzare il team da tre elementi che li rappresenterà nel torneo. Coppa eFootball Italia è un nuovo torneo Esports che riunisce i sette club partner del roster Konami: AC Milan, AC Monza, AS Roma, Atalanta BC, FC Internazionale Milano, SS Lazio e SSC Napoli. Il torneo vedrà tre diverse tipologie di giocatori unire le forze in un’unica squadra per rappresentare ciascuno dei club in gara. Un giocatore selezionato delle squadre giovanili dei club coinvolti, un pro-player che fa attualmente parte della squadra eSports del club e un tifoso del club selezionato da un torneo di qualificazione online, il Konamici. Dopo la conclusione dei tornei Konamici a marzo 2023 e i processi di selezione nelle giovanili, che si sono svolti tra dicembre 2022 e gennaio 2023, ognuno dei sette club in gara ha confermato il proprio roster. Questo mese, aprile 2023, vedrà i team sfidarsi nelle fasi a gironi per definire la posizione in classifica, prima di essere sorteggiati per i quarti di finale. I quarti di finale, le semifinali e la Grand Final si svolgeranno tutti dal vivo al Napoli Comicon sabato 29 e domenica 30 aprile. Saranno trasmessi in diretta streaming sul canale Twitch di eFootball.