Pioli sulle condizioni di Brahim Diaz

Come sta il centrocampista del Milan?



Roma, 6 apr. – Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro l’Empoli.

Domani alle 21:00, a San Siro, appuntamento toscana.

Tra gli altri, Pioli ha parlato delle condizioni di Brahim Diaz, uscito per un problema fisico nel secondo tempo con il Napoli ma considerabile a disposizione già per la sfida di campionato con l’Empoli: “Brahim ha fatto un paio di allenamenti a parte, aveva accusato un fastidio a Napoli, ma è pronto per giocare. Non è un classico esterno, è un’arma a disposizione. E’ un giocatore che sta molto bene con caratteristiche particolari. Che giochi dentro o fuori, l’importante è che ci sia”.

Fantacalcio.it per Adnkronos

(Adnkronos)