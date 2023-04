Este: Este in Fiore 2023: nuovi mondi, nuovi orizzonti

Home Notizie Este in Fiore 2023: nuovi mondi, nuovi orizzonti

Manca sempre meno ad Este in Fiore, che torna, per la sua ventesima edizione, il weekend del 14, 15 e 16 aprile 2023. “Nuovi mondi, nuovi orizzonti”, questo il titolo della kermesse, vuole celebrare con il massimo slancio un traguardo prestigioso quale il ventennale della manifestazione, con l’invito a una nuova “esplorazione” oltre i confini, sperimentando il senso della meraviglia.

«Il tema di Este in Fiore 2023 racchiude l’auspicio che la cura e l’attenzione per il mondo vegetale possano rappresentare non solo un rifugio temporaneo, ma un ambiente permanente di comunione e condivisione per tutti gli individui. – spiega l’Assessore alla Cultura, agli Eventi e alle Grandi Manifestazioni Luigia Businarolo – La natura è un’infinita fonte di scoperta e meraviglia, in continua evoluzione e cambiamento. Esplorare nuovi mondi e nuovi orizzonti nella natura può essere un’esperienza entusiasmante e gratificante, ma anche un momento di riflessione e di rielaborazione, specialmente in un momento come quello che stiamo vivendo, caratterizzato da fenomeni climatici estremi che ci spiazzano e che spesso ci impediscono di instaurare con l’ambiente che ci circonda un rapporto sereno.”

Proprio sulla tematica dei “nuovi mondi” si svilupperà l’allestimento in Piazza Maggiore, Piazza Trento e sulla balconata del Municipio, realizzato in una struttura a isole dalla Cooperativa Sociale Montericco.

Le Piazze cittadine resteranno decorate per tutta la durata del mese.

La kermesse dedicata al florovivaismo di qualità – ma anche all’hobbismo, alla cultura e alla valorizzazione dell’enogastronomia locale – è gestita dal Comune di Este con l’obiettivo di curare da vicino il rapporto con gli espositori e il palinsesto dell’offerta culturale. I Giardini del Castello Carrarese e il Centro Storico accoglieranno oltre 150 tra espositori ed esperti di eccellenza, che porteranno ancor più prestigio all’edizione 2023.

Non si pensa solo ai fiori e alle piante, ma anche ai prodotti artigianali naturali e sostenibili di ogni genere: dalla cosmesi ai tessuti, dall’enogastronomia all’arredo, con un attento coinvolgimento del territorio.

«Grazie alla fattiva collaborazione con il Commercio e le Associazioni del territorio, Este in Fiore sarà vissuta come una vera e propria festa per la Città, anche per celebrare i vent’anni dalla sua prima edizione. Si tratta di un importante anniversario, che vogliamo festeggiare con attenzione all’innovazione, senza mai perdere di vista lo spirito legato alla salvaguardia dell’ambiente» – commenta il Sindaco Matteo Pajola. «La kermesse rappresenta un vero e proprio volano per la valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico della Città di Este, ma anche un’occasione fondamentale per l’economia cittadina. Nei tre giorni della manifestazione, le strutture ricettive della Città saranno al completo e i pubblici esercizi potranno beneficiare della numerosa presenza di espositori e visitatori. Ringraziamo i main sponsor della manifestazione, S.E.S.A. S.p.A., Banca Patavina e Komatsu Italia Manufacturing per il supporto, ma anche i numerosi Enti che hanno concesso il loro patrocinio per la ventesima edizione di Este in Fiore.»

Oltre all’esposizione di fiori e piante di qualità, che ha reso celebre la manifestazione, saranno molti gli eventi collaterali collegati al tema dell’edizione: un ricco programma di appuntamenti in grado di incontrare i gusti e le aspettative del pubblico atteso a Este.

«Ci sono molti modi per scoprire nuovi mondi nella natura e per la nostra città, Este in fiore rappresenta un momento privilegiato per questo incontro. – spiega l’Assessore Businarolo

Si svolgeranno infatti interessanti conversazioni con esperti di fama nazionale e internazionale, come l’ospite d’onore Michael Mariott, uno del più importanti esperti di rose a livello mondiale. È noto anche per la progettazione di roseti e per il suo approccio alla cura delle rose. Nel suo lavoro viaggia in tutto il mondo, condividendo la sua esperienza in vivaci interviste alla radio, alla TV, ai giornali e alle riviste.

«Sarà presente anche il maestro giardiniere Carlo Pagani, così come con gli autori Angela Zaffignani, Ettore Selli e Ferruccio Carassale, organizzate dall’Associazione Wigwam Giardini Storici Venezia, per citarne solo alcuni.» – aggiunge l’Assessore Businarolo.

Durante la kermesse, si svolgeranno anche tre importanti esposizioni.

La prima “Essere come acqua che scorre”, curata dall’artista Monica Paulon, che, rivitalizzando le fibre naturali, dà vita a meravigliose installazioni visibili presso la Sala Pescheria.

La seconda, “A fior di pelle”, sarà un’esperienza sensoriale presso Sala San Rocco, a cura dalla Pro Loco di Este grazie all’impegno congiunto della Presidente Lisa Celeghin, dell’artista Nicol Ranci e dello Staff Pro Loco, che farà scoprire, grazie a un’installazione artistica esperienziale, la bellezza della natura a 360°.

La terza esposizione sarà curata dalla Fondazione IREA Morini Pedrina, che da più di cento anni si occupa con successo di inclusione nel nostro territorio. La mostra “Forma d’arte” sarà visitabile presso l’ex Chiesetta dell’Annunziata.

«Abbiamo accolto con entusiasmo anche la partecipazione di tante associazioni del territorio, che arricchiranno l’offerta culturale per tutte le generazioni con laboratori gratuiti e concerti. – conclude l’Assessore Businarolo. – Sarà, infine, possibile visitare alcuni tesori storico-artistici della nostra città: oltre al Museo, al Palazzo Municipale e alle nostre torri, anche alcune realtà private come Villa Benvenuti e il palazzo e la biblioteca dello storico Gabinetto di Lettura di Este.»

Simbolo della ventesima edizione è l’immagine coordinata di Este in Fiore, che è stata affidata all’artista Silvia Battaglini. La sua creatura, Giggia, dolce bambina amante dei fiori, sarà il simbolo di un modo nuovo di guadare il mondo, personificazione del tema 2023 “Nuovi mondi, nuovi orizzonti”. La sua “mamma” che si occupa di grafica, comunicazione e illustrazione botanica racconta «Mi piace pensare che sia nata legata a delle emozioni, delle sensazioni, dei pensieri che in qualche modo volevano trovare una strada. A Giggia piace molto la natura e tutto quello che racchiude – foglie, fiori, semi, rami, frutti – e infatti la trovate spesso e volentieri in loro compagnia. Le piace anche la musica, la poesia, l’arte, la vita e l’estate. Di solito vive nel mondo virtuale, dal quale ogni tanto – per qualche bella occasione – esce.»

Il grande lavoro di specializzazione di questa XX edizione non si ferma qui: a fare da Presidente di Giuria arriva il dr. Moritz Mantero, presidente di Orticolario: «Da tessitore, non posso che plaudere a iniziative capaci di intrecciare esperienze e relazioni. La missione di chi promuove eventi dedicati a una maggiore conoscenza del grande mondo della natura è encomiabile e da incentivare, soprattutto se organizzati con competenza, professionalità e attenzione alla selezione degli espositori». Orticolario, giunto alla tredicesima edizione, è l’evento culturale dedicato a chi vive la natura come stile di vita. Teatro della manifestazione è il parco storico di Villa Erba a Cernobbio (CO), dimora ottocentesca affacciata sulle sponde del Lago di Como. Tratto distintivo dell’evento è la proposta di giardini tematici e installazioni artistiche ispirati al tema dell’anno, tra i quali spiccano le realizzazioni dei selezionati al concorso internazionale “Spazi Creativi”.

Non resta quindi che ricordare che l’ingresso a Este in Fiore è gratuito, così come la partecipazione alla maggior parte dei workshop e conferenze che l’Amministrazione offre ai visitatori e amanti di piante e fiori.

Orari:

Venerdì 14 aprile, dalle 16 alle 19:30 | Giardini del Castello |

Sabato 15 aprile, dalle 8:30 alle 19:30 | Giardini del Castello |

Domenica 16 aprile, dalle 8:30 alle 19:30 | Giardini del Castello | Centro Storico

Tutte le informazioni sulla manifestazione, sui suoi eventi, www.esteinfiore.it

Brochure_EsteInFiore_2023

Allegato 2.96 MB formato pdf

Scarica

Condividi su:

(Comune di Este)