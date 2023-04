Al via prima edizione di ‘Premio Film Impresa’

Doppio appuntamento per mercoledì 12 e giovedì 13 aprile nella cornice capitolina della Casa del Cinema



Roma, 6 apr. La prima edizione del Premio Film Impresa prenderà il via a Roma con un doppio appuntamento, previsto per mercoledì 12 e giovedì 13 aprile nella cornice capitolina della Casa del Cinema. La manifestazione consentirà a chiunque di incontrare ed esplorare le storie d’impresa, le realtà produttive e i valori delle aziende italiane e dei suoi lavoratori attraverso produzioni di durata, budget e ispirazione multiforme: dal racconto documentario alla sperimentazione tecnologica, dall’animazione tradizionale a quella digitale, dalla testimonianza diretta alla finzione.

Su spinta del Presidente di Unindustria Angelo Camilli, attraverso il Gruppo Tecnico Cultura, Turismo e Grandi Eventi, il Premio Film Impresa è realizzato con il supporto di Confindustria ed è patrocinato da Regione Lazio, Roma Capitale, Camera di Commercio di Roma, in collaborazione con Confindustria, Anica, Ice, Una, Archivio Nazionale Cinema Impresa e Fondazione Cinema per Roma. Il Presidente del Premio è Giampaolo Letta, mentre il Direttore artistico è Mario Sesti. Gli sponsor dell’iniziativa sono Almaviva, Edison, Fondazione Eos – Edison Orizzonte Sociale, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Umana, UniCredit.

Al termine del doppio appuntamento di aprile sarà conferito un premio alle opere in concorso da una giuria d’onore presieduta dal regista Paolo Genovese, affiancato dal Presidente di Unindustria Angelo Camilli, dal Presidente del Gruppo Tecnico Cultura di Confindustria Antonio Alunni, dalla regista e montatrice Esmeralda Calabria, dalla regista Wilma Labate, dal regista Luca Lucini, dall’economista, manager culturale e ambientalista Giovanna Melandri e dall’attrice Luisa Ranieri. Durante la due-giorni spazio anche ad incontri con personaggi del mondo del cinema e delle aziende, con talk tematici riguardanti la sostenibilità, la creatività, il capitale umano e la formazione.

Dopo i saluti d’apertura e le proiezioni delle opere in concorso, mercoledì 12 aprile si svolgerà il talk “Effetto Cinema: sostenere la produzione e la collaborazione di tutti i paesi e le imprese, in ogni angolo del mondo” con Roberto Fiorini, Regional Manager Centro UniCredit. A seguire, dalle ore 19, il premio Oscar Giuseppe Tornatore riceverà un Premio speciale, consegnato dal Vice Presidente di Confindustria Alberto Marenghi, e sarà protagonista di una conversazione con Mario Sesti; verrà inoltre proiettato il corto “Il mago di Esselunga”, girato dal regista nel 2011 e prodotto da Adnkronos. Il Premio speciale a Tornatore sarà preceduto, peraltro, dall’anteprima de “L’anima dell’impresa” di Riccardo Festinese, documentario prodotto da Confindustria.

Giovedì 13 aprile proseguiranno le proiezioni e si svolgeranno i seguenti talk: “Ogni stazione, un’idea: il treno della creatività non si ferma mai” con Luca Torchia, Chief Communication Officer Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; “La sostenibile leggerezza del set: l’esperienza di Fondazione EOS e le linee guida Edison Green Movie” con Francesca Magliulo, Direttrice Fondazione EOS – Edison Orizzonte Sociale, Elisabetta Olmi, produttrice cinematografica, e Benedetto Habib, produttore Indiana Production; “Il senso, i valori, i linguaggi dell’impresa. L’efficacia del raccontarsi nella gestione delle risorse umane” con Maria Raffaella Caprioglio, Presidente Umana; infine, “Verso il 2030 – Il mondo con gli occhi di domani” con Alberto Tripi, Presidente Almaviva, e Giuseppe Scognamiglio, Direttore generale Comitato Promotore Expo Roma 2030.

Nella giornata conclusiva del Premio saranno consegnati dal Presidente di Unindustria Angelo Camilli i Premi speciali all’attrice Paola Cortellesi e al regista Riccardo Milani. Nella stessa giornata, il regista Yuri Ancarani riceverà il Premio Olmi, promosso da Edison e Fondazione EOS – Edison Orizzonte Sociale, per la ricerca espressiva di nuove forme estetiche e modalità di racconto nei film d’impresa.

Saranno, poi, assegnati i premi finali: Miglior Film d’Impresa Area Narrativa – Umana, Miglior Film d’Impresa Area Documentaria – UniCredit, Migliore Film Innovative Image & Sound – Almaviva. Il Direttore artistico del Premio Mario Sesti, con lo staff del Premio Film Impresa, assegnerà il Premio Speciale alla Creatività – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. È possibile seguire le due giornate del Premio Film Impresa in streaming sui canali ufficiali della manifestazione.

Sponsor tecnici del Premio Film Impresa sono Spencer & Lewis, D-Hub Studio, Ega, Anybit, Tecnoconference Europe. Media partner è Adnkronos.

