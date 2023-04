ITALIAN OPEN DI MMA A ROMA

Domenica 2 aprile si è svolto a Roma presso la cornice del Palatorrino (via Fiume Giallo) il torneo nazionale “Italia Open“ di Mma organizzato, come sempre in modo professionale, da Federkombat.

All’atteso ed importante evento erano presenti ben oltre 50 team (da notare che i team erano effettivamente un numero assai maggiore poiché alcuni di questi raggruppano al loro interno molteplici squadre con un numero di atleti che possono raggiungere le 100-150 unità. La partecipazione dei concorrenti è stata quindi elevata e notevole.

Tra i team veneti era presente, come sempre, la Carollo Academy, un’Accademia giovane ma con grandi talenti che, grazie agli ottimi risultati ottenuti, le hanno permesso di raggiungere il 6 ° posto assoluto a livello nazionale. Il risultato è ancor più prestigioso considerando che la Carollo Academy corre da sola con un numero limitato di atleti, al contrario di altri team che, come si diceva all’inizio, raggruppano al loro interno più squadre le quali poi contribuiscono con i loro punteggi alla formazione dello score complessivo del team.

Naturalmente è doveroso menzionare i piazzamenti e medaglie dei nove atleti in gara del team veneto: l’ormai famoso Luka Musobelliu con l’oro nei -61 kg, Michele Parinelli con l’ottimo oro nei – 72 kg, Islam Zequiri con un bronzo nei – 77 kg (piazzamento ancora più meritato dal momento che ha partecipato in una categoria non sua e con 7 kg in meno), Lazar Novakovic con il bronzo nei – 77 kg ( anche lui, ha combattuto in una categoria più alta con 9 kg in meno), Gianluca Garau con una medaglia d’argento nei – 61 kg, Alessio Garau con un ottimo bronzo nei – 71 kg, il leone Renato Pirrone con un bronzo nei – 77 kg e per finire, ma non per ultimo, Lorenzo Guarise con un prestigioso bronzo nei – 71 kg.

Ancora una volta vanno i complimenti e le congratulazioni a tutti gli atleti della Carollo Academy.

Il coach Andrea Carollo non nasconde la sua soddisfazione sia per i piazzamenti dei suoi atleti ma soprattutto per il raggiungimento del traguardo di 6^ Accademia più forte d’Italia, nonostante gli infortuni occorsi in combattimento a 2 tra i suoi più prestigiosi atleti, ovvero Alex Turcato e Renato Pirrone. Auguriamo loro un pronto e veloce recupero.

La Redazione